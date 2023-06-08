Врач предупредила о риске развития пневмонии из-за кондиционера

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В неочищенном кондиционере размножаются бактерии, которые могут стать причиной развития пневмонии. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.





Надежда Чернышова врач-терапевт Если кондиционер долго не чистить, не следить за его состоянием, в нем могут размножаться бактерии, например легионелла, которая вызывает тяжелую пневмонию, то есть воспаление легких.

Но даже чистая система охлаждения воздуха может навредить здоровью, если не соблюдать определенные правила. Например, не следует допускать слишком резкого перепада температуры между помещением и улицей.

"Если разница в температуре на улице и в кондиционированном помещении больше пять градусов, можно простудиться. Представим ситуацию, что на улице жарко, человек вспотел. Он заходит в холодное помещение, где сразу же может переохладиться на этом контрасте и заболеть", – предупредила терапевт.

Также не рекомендуется сидеть прямо под кондиционером. "Если вы кожей чувствуете поток воздуха, на вас дует, значит, надо что-то делать", – подчеркнула Чернышова.





Надежда Чернышова врач-терапевт Поток воздуха не должен ощущаться. Если мы ставим кондиционер в спальне, то так, чтобы он не дул на кровать. В офисе мы не должны сидеть там, где чувствуется поток воздуха. Если такое есть, значит, надо ставить какой-то защитный экран, чтобы отвести этот воздух. Иначе возможна не только простуда, но и боль в спине, шее и появление отита.

Ранее были названы функции, которые должны присутствовать у хорошего кондиционера. В частности, речь идет не только про охлаждение, обогрев и осушение, но также про вентиляцию, фильтрацию и увлажнение воздуха. При этом к второстепенным функциям для кондиционера относится, например, ионизация, предполагающая истребление патогенов.

