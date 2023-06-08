12:05Общество
Врач предупредила о риске развития пневмонии из-за кондиционера
Фото: depositphotos/AndreyPopov
В неочищенном кондиционере размножаются бактерии, которые могут стать причиной развития пневмонии. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
Но даже чистая система охлаждения воздуха может навредить здоровью, если не соблюдать определенные правила. Например, не следует допускать слишком резкого перепада температуры между помещением и улицей.
"Если разница в температуре на улице и в кондиционированном помещении больше пять градусов, можно простудиться. Представим ситуацию, что на улице жарко, человек вспотел. Он заходит в холодное помещение, где сразу же может переохладиться на этом контрасте и заболеть", – предупредила терапевт.
Также не рекомендуется сидеть прямо под кондиционером. "Если вы кожей чувствуете поток воздуха, на вас дует, значит, надо что-то делать", – подчеркнула Чернышова.
Ранее были названы функции, которые должны присутствовать у хорошего кондиционера. В частности, речь идет не только про охлаждение, обогрев и осушение, но также про вентиляцию, фильтрацию и увлажнение воздуха. При этом к второстепенным функциям для кондиционера относится, например, ионизация, предполагающая истребление патогенов.
Читайте также