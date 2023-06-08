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12:05

Общество

Врач предупредила о риске развития пневмонии из-за кондиционера

Фото: depositphotos/AndreyPopov

В неочищенном кондиционере размножаются бактерии, которые могут стать причиной развития пневмонии. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Если кондиционер долго не чистить, не следить за его состоянием, в нем могут размножаться бактерии, например легионелла, которая вызывает тяжелую пневмонию, то есть воспаление легких.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Но даже чистая система охлаждения воздуха может навредить здоровью, если не соблюдать определенные правила. Например, не следует допускать слишком резкого перепада температуры между помещением и улицей.

"Если разница в температуре на улице и в кондиционированном помещении больше пять градусов, можно простудиться. Представим ситуацию, что на улице жарко, человек вспотел. Он заходит в холодное помещение, где сразу же может переохладиться на этом контрасте и заболеть", – предупредила терапевт.

Также не рекомендуется сидеть прямо под кондиционером. "Если вы кожей чувствуете поток воздуха, на вас дует, значит, надо что-то делать", – подчеркнула Чернышова.

Поток воздуха не должен ощущаться. Если мы ставим кондиционер в спальне, то так, чтобы он не дул на кровать. В офисе мы не должны сидеть там, где чувствуется поток воздуха. Если такое есть, значит, надо ставить какой-то защитный экран, чтобы отвести этот воздух. Иначе возможна не только простуда, но и боль в спине, шее и появление отита.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Ранее были названы функции, которые должны присутствовать у хорошего кондиционера. В частности, речь идет не только про охлаждение, обогрев и осушение, но также про вентиляцию, фильтрацию и увлажнение воздуха. При этом к второстепенным функциям для кондиционера относится, например, ионизация, предполагающая истребление патогенов.

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