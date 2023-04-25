"Мучаюсь от кондиционера": как настроить климат в офисе без ссор с коллегами

"Откройте окно, мне жарко", "закройте, мне дует", – с этими фразами сталкиваются многие офисные работники в теплое время года. Как сохранить идеальный климат в помещении и не поссориться с коллегами – в материале Москвы 24.



Офисные войны

С приходом весны в Сети снова начали активно обсуждать методы решения одной из главных офисных проблем: открытого окна и кондиционера. Многие признаются, что это становится единственной причиной ссор с коллегами. Иногда доходит почти до скандала.

"У меня на работе есть старушка, которая в +30 закупоривает все окна, и я сижу вся в поту. Ругаться с ней не хотела бы, так как она там работает давно, а я всего месяц. Но и терпеть больше нет сил. Я пыталась приоткрыть окно хотя бы на ширину ладони, так она встала, с грохотом захлопнула его и заперла на ручку. Чувствую, что скоро сцеплюсь с ней", – рассказала одна из пользовательниц.

Тем, кому постоянно холодно, тоже приходится искать выход из положения. Например, переодеваться перед началом рабочего дня.





пользовательница Сети Зимой у меня от этих сквозняков какое-то болезненное уплотнение в ухе образовалось – как раз со стороны окна, 100% от простуды. А коллеги при распахнутой створке ходят в легких кофточках, и им хоть бы что. Летом мучаюсь от кондиционера. Весь офис смеется, что я на работе хожу в колготках в жару, а в машине их снимаю, так как реально чуть ли не отнимаются ноги от холода.

У некоторых постоянно открытое окно или включенный кондиционер становятся причиной серьезных заболеваний.

"В отделе одна молодежь, я в том числе, но я не могу выдерживать этот холодный воздух. Как результат – бронхит и вторая неделя на больничном. На просьбу выключать кондиционер на время меня игнорируют. Как без скандала переубедить сотрудников, что комфортно должно быть всем и надо считаться с каждым, а не делать все только для себя?" – пожаловалась другая пользовательница.



Достичь стандартов

В России есть санитарные правила, которые устанавливают стандарты температуры, влажности и скорости движения воздуха в рабочем помещении. Об этом Москве 24 рассказал кандидат медицинских наук Иван Руссу.





Иван Руссу кандидат медицинских наук По СанПиНу, когда среднесуточная температура за окном ниже 10, в офисе должно быть 22...24 градуса. Если выше, то 23...25. Когда на улице происходит какой-то погодный коллапс, установленные показатели могут немного отклоняться от нормы.

Длительное нахождение в слишком душном помещении может обернуться снижением работоспособности, головной болью, тошнотой, обострением аллергических реакций. Одновременно с этим, сидеть под климатической техникой чревато простудными заболеваниями, особенно при слабом иммунитете, отметил врач.

"К тому же кондиционеры не отвечают за циркуляцию воздуха. Поэтому в теплое время года находите способ проветривать помещение. Возможно, уходите из офиса в этот момент", – порекомендовал специалист.

Кроме того, важно часто протирать поверхности от пыли и пыльцы, а также пить больше воды. Плюс, если в помещении душно, облегчить состояние смогут настольный увлажнитель воздуха, термальная вода и портативный вентилятор.

В целом если температура в офисе не соответствует санитарным нормам, то в первую очередь сотрудники должны обратиться к руководству, посоветовала карьерный коуч, бизнес-тренер Екатерина Толстохлебова.

"В случае если это не удается решить через первых лиц организации, то нужно идти в профсоюз, Роструд, суд, прокуратуру. Желательно написать коллективную жалобу", – добавила эксперт в разговоре с Москвой 24.

Если же температура соответствует нормам, однако в офисе все равно есть те, кому слишком холодно или жарко, то нужно стараться найти компромисс.





Екатерина Толстохлебова карьерный коуч, бизнес-тренер Сотрудники, которым жарко, могут подарить пледы постоянно мерзнущим коллегам. Можно составить график проветривания и уходить из офиса в этот момент. Или одних посадить ближе к окну и кондиционеру, других – подальше от них.

По словам эксперта, такие меры можно обсудить с руководством компании или же решить все самостоятельно, например дарить пледы коллегам на дни рождения.

