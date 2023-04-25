"Мучаюсь от кондиционера": как настроить климат в офисе без ссор с коллегами

"Откройте окно, мне жарко", "закройте, мне дует", – с этими фразами сталкиваются многие офисные работники в теплое время года. Как сохранить идеальный климат в помещении и не поссориться с коллегами – в материале Москвы 24.
Офисные войны
С приходом весны в Сети снова начали активно обсуждать методы решения одной из главных офисных проблем: открытого окна и кондиционера. Многие признаются, что это становится единственной причиной ссор с коллегами. Иногда доходит почти до скандала.
"У меня на работе есть старушка, которая в +30 закупоривает все окна, и я сижу вся в поту. Ругаться с ней не хотела бы, так как она там работает давно, а я всего месяц. Но и терпеть больше нет сил. Я пыталась приоткрыть окно хотя бы на ширину ладони, так она встала, с грохотом захлопнула его и заперла на ручку. Чувствую, что скоро сцеплюсь с ней", – рассказала одна из пользовательниц.
Тем, кому постоянно холодно, тоже приходится искать выход из положения. Например, переодеваться перед началом рабочего дня.
У некоторых постоянно открытое окно или включенный кондиционер становятся причиной серьезных заболеваний.
"В отделе одна молодежь, я в том числе, но я не могу выдерживать этот холодный воздух. Как результат – бронхит и вторая неделя на больничном. На просьбу выключать кондиционер на время меня игнорируют. Как без скандала переубедить сотрудников, что комфортно должно быть всем и надо считаться с каждым, а не делать все только для себя?" – пожаловалась другая пользовательница.
Достичь стандартов
В России есть санитарные правила, которые устанавливают стандарты температуры, влажности и скорости движения воздуха в рабочем помещении. Об этом Москве 24 рассказал кандидат медицинских наук Иван Руссу.
Длительное нахождение в слишком душном помещении может обернуться снижением работоспособности, головной болью, тошнотой, обострением аллергических реакций. Одновременно с этим, сидеть под климатической техникой чревато простудными заболеваниями, особенно при слабом иммунитете, отметил врач.
"К тому же кондиционеры не отвечают за циркуляцию воздуха. Поэтому в теплое время года находите способ проветривать помещение. Возможно, уходите из офиса в этот момент", – порекомендовал специалист.
Кроме того, важно часто протирать поверхности от пыли и пыльцы, а также пить больше воды. Плюс, если в помещении душно, облегчить состояние смогут настольный увлажнитель воздуха, термальная вода и портативный вентилятор.
В целом если температура в офисе не соответствует санитарным нормам, то в первую очередь сотрудники должны обратиться к руководству, посоветовала карьерный коуч, бизнес-тренер Екатерина Толстохлебова.
"В случае если это не удается решить через первых лиц организации, то нужно идти в профсоюз, Роструд, суд, прокуратуру. Желательно написать коллективную жалобу", – добавила эксперт в разговоре с Москвой 24.
Если же температура соответствует нормам, однако в офисе все равно есть те, кому слишком холодно или жарко, то нужно стараться найти компромисс.
По словам эксперта, такие меры можно обсудить с руководством компании или же решить все самостоятельно, например дарить пледы коллегам на дни рождения.