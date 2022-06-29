Офисным работникам посоветовали идеальную обувь для жаркой погоды

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Офисным работникам в жаркую погоду следует отдавать предпочтение хорошо вентилируемой обуви, заявил заслуженный врач России Андрей Кабычкин. Об этом сообщает News.ru.
По его словам, для работы в таких условиях лучше всего подойдет матерчатая обувь или босоножки на пробковой основе.
"Подошва должна быть либо пробковая, либо кожаная. Каблук обуви должен быть не менее 4 сантиметров в высоту", – уточнил он.
Кабычкин отметил, что в такой обуви жара переносится гораздо легче, однако под нее обязательно нужно поддевать хлопчатобумажные носки из санитарно-гигиенических соображений. В частности, они позволят уберечь кожу от микротравм и инфицирования.
"Просто на босу ногу – это моветон с точки зрения профилактической медицины. С точки зрения эстетики и красоты, конечно, можно надевать на босу ногу, но просто чаще придется мыть ноги и обрабатывать их антисептиком", – заключил специалист.
Ранее врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова сообщила, что мозоли могут указывать на проблемы со здоровьем, а некоторые образования способны привести к серьезным проблемам. Она отметила, что игнорировать мозоль сложно, так как если не обращать на нее внимания, то у нее появляется стержень, который иногда давит на кость.
"Простые решения": обувь для москвичей
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