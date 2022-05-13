Дерматолог рассказала об опасности мозолей

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Мозоли могут указывать на проблемы со здоровьем, а некоторые образования способны привести к серьезным проблемам. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова отметила, что игнорировать мозоль сложно, так как если не обращать на нее внимания, то у нее появляется стержень, который иногда давит на кость. Однако мозоль может стать причиной сепсиса, если она воспалится и останется без внимания.

"Распознать воспаление мозоли не так сложно – оно будет соответствовать ряду факторов, среди которых – покраснение, боль, отек и пульсация. Иногда в запущенных случаях может даже выделяться гной", – подчеркнула Егорова.

Дерматолог отметила, что легче предотвратить появление мозолей, чем ждать их заживления. Самый простой случай борьбы с образованиями – подбор удобной обуви. Специалист рекомендовала купленную в прошлом сезоне обувь начинать разнашивать дома, так как она могла ссохнуться за время. Если ботинки или босоножки поджимают, то можно использовать пластырь, различные стики, гигиеническую помаду или гелевые подушки.

Дерматолог посоветовала выбирать мягкую кожаную обувь.

"Сейчас же в основном экокожа, она не садится по ноге, не растягивается, не деформируется под ногу и стопу. Также нельзя допускать запотевания ног. Допустим, кеды из экокожи и надеты на голую ногу. Материал не дышит, нога потеет, все это вместе с потом трется. И, конечно, избежать появления мозолей не удастся", – пояснила Егорова.

По ее словам, мозоль образуется из-за избыточного давления на кожу. Если его не устранить, то образование будет прогрессировать дальше. Кроме того, консультация ортопеда или остеопата может понадобиться, если мозоль возникает в одном и том же месте.

"Сначала следует нормализовать свое тело в пространстве, а потом уже озадачиваться мозолью. Потому что, если не сходить к ортопеду или остеопату и не устранить нарушение осанки, давление в одну и ту же точку будет таким же большим", – сказала эксперт.

Егорова объяснила, что при постоянном возникновении мозолей в одном месте образование каждый раз будет зарастать соединительной тканью и увеличиваться в размере. А в случае образования влажной мозоли ее необходимо аккуратно проткнуть по определенной схеме.

"Обрабатываем мозоль дезинфицирующим средством или хлоргексидином, берем стерильную иголку и аккуратно протыкаем мозоль. Дальше через маленькую дырочку выгоняем жидкость, но кожицу не сдираем. Можно обработать все зеленкой, например, или фукорцином, чтобы не было раневой поверхности. Остается только заклеить пластырем", – отметила Егорова.

Специалист также посоветовала использовать антимозольные пластыри. При этом она рекомендовала из обычного пластыря вырезать дырку по форме мозоли, наклеить его на область, а на саму мозоль нанести специальный пластырь. Егорова подчеркнула, что такая конструкция позволяет надежнее закрепить антимозольный пластырь, который не очень хорошо влияет на здоровые ткани.

В лечении образований дерматолог рекомендовала использовать уксусную кислоту.

Ранее врач-косметолог, дерматолог ЦКБ управления делами президента РФ Мария Притыко рассказала, что при избытке соленой, пряной пищи, большого количества жидкости на ночь последняя скапливается под глазами. Она рекомендовала пить чай за 1,5–2 часа до сна. Если отеки все-таки возникли, можно использовать ложки, предварительно охладив их в морозильной камере.

