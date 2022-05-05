Эксперт рассказала, какие привычки приводят к старению кожи

Со временем кожа теряет эластичность и появляются морщинки. Но не всегда причина этому – возраст. Порой мы даже не подозреваем, что делаем ошибки, из-за которых запускаются процессы старения. Рассказываем, какие привычки приводят к ухудшению внешнего вида кожи.

Ошибка № 1. Отказ от очков

Как ни печально это осознавать, главный враг нашей кожи – солнце. Специалисты предупреждают, что частое и продолжительное пребывание под его прямыми лучами без должной защиты приводит к тому, что в эпидермисе запускаются необратимые структурные изменения.

"Больше всего страдает кожа вокруг глаз – она тонкая и сухая, потому как практически лишена подкожно-жировой клетчатки. Самый простой способ защитить ее от вредного ультрафиолета – носить очки с УФ-фильтром во время солнечной активности", – напомнила дерматолог Елена Васильева.

Причем солнцезащитные очки не только спасают сетчатку от ожогов, а кожу вокруг глаз – от преждевременного старения. Они помогают также избежать раннего появления мимических морщин.



Елена Васильева дерматолог Когда мы щуримся от яркого солнца, кожа деформируется, на ней появляются складки. Результат – "гусиные лапки" и прочие неприятности. Очки позволяют избежать такого эффекта.

Мимические морщины образуются и в случае, когда мы напрягаем глаза, потому что плохо видим. Поэтому зрение важно регулярно проверять и носить грамотно подобранные корригирующие очки. Кстати, они тоже бывают с УФ-фильтрами.

Ошибка № 2. Неправильный сон

Если думать о красоте лица, то идеальное положение для сна – на спине. Во время ночного отдыха на боку или тем более на животе происходит механическое сжатие участков кожи, в результате чего появляются морщины.

"Эти морщины временные и пропадут в течение дня. Но станут постоянными, если зажимать кожу во сне регулярно", – отметила дерматолог.

Ночной крем, от которого мы ждем только красоты и молодости, тоже может стать виновником появления мелких морщин.



Елена Васильева дерматолог Дело в том, что крем образует на лице пленку и не дает влаге испаряться. Кожа в результате отекает и растягивается. Чтобы этого избежать, надо наносить крем за 3–4 часа до сна и тонким слоем.

Еще один фактор, запускающий старение кожи, – сухой воздух. Он способствует тому, что в эпидермисе из-за потери влаги нарушается кровообращение. В результате этого образуются морщинки и повышается восприимчивость к аллергенам и патогенным микроорганизмам, обитающим в коже. Поэтому на ночь в комнате желательно включать увлажнитель или хотя бы ставить на батарею плоскую емкость с водой.

Ошибка № 3. Слишком активное очищение

Ни для кого не секрет, что косметику перед сном лучше смывать. За целый день на ней оседает пыль и грязь, которые забивают поры кожи и вызывают воспаления. Однако перебарщивать с гигиеной тоже вредно.

"Умываться достаточно два раза в день – утром и вечером. Если делать это часто, будет разрушаться естественный защитный барьер эпидермиса", – предупредила дерматолог.

Кроме этого, не стоит увлекаться скрабами и пилингами – они истончают и травмируют покровы. Еще необходимо отказаться от спиртовых лосьонов, так как они тоже сильно пересушивают кожу.