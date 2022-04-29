Дерматолог рассказала, кто чаще сталкивается с шелушением кожи

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Обладатели сухого типа кожи чаще остальных страдают шелушением. Об этом рассказала врач семейной медицины, дерматолог-косметолог Виктория Грибель.

По ее словам, причинами шелушения могут быть внешние и внутренние факторы. К первым относятся морозная и ветреная погода, солнце, сухой воздух в отопительный сезон. В этом случае шелушения можно избежать, если начать использовать средства ухода за кожей, передает Life.ru.

Также шелушение может быть связано и с аллергией. Грибель отметила, что она может быть вызвана компонентами косметики, цветением растений, продуктами питания и лекарственными средствами. В этом случае необходимо обратиться к дерматологу.

К внутренним причинам относится нехватка витаминов. Дерматолог рекомендовала не забывать про сбалансированное питание и витаминно-минеральные комплексы.

Помимо этого, специалист предупредила, что с шелушением кожи могут столкнуться обладатели жирной кожи при частом умывании горячей водой с мылом.

Ранее Грибель рассказала, что для поддержания кожи в нормальном состоянии необходимо умываться минимум два раза в день. В ряде случаев человеку может потребоваться и три раза. Она добавила, что кожа имеет защитный слой, который оберегает ее от внешнего воздействия.

