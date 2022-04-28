Врач рассказала, как распознать повышенный уровень холестерина по ногтям

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Темные полоски под ногтями могут говорить о повышенном уровне холестерина в крови. Об этом предупредила медицинский директор компании Olio Lusso Моника Вассерманн.

Внешне такие линии напоминают занозы, передает "Газета.ру". Обычно они проходят в направлении роста ногтей. По словам специалиста, узкие или заблокированные артерии ограничивают приток крови к различным частям тела, включая ногти.

Вассерманн подчеркнула, что этот признак может указывать на высокий уровень холестерина, однако сперва нужно сдать анализ крови и расшифровать результат у врача.

Ранее сообщалось, что симптомом критического уровня холестерина, грозящего скорым инсультом, являются кожные высыпания. По данным Американской академии дерматологии, появление на теле небольших бугорков, выглядящих как сыпь, свидетельствует о высоком уровне холестерина. Такие бугорки являются жировыми отложениями холестерина, вызванными чрезвычайно высоким уровнем триглицеридов в крови.

