Врач рассказала, как распознать повышенный уровень холестерина по ногтям

Фото: depositphotos/olegbreslavtsev
Темные полоски под ногтями могут говорить о повышенном уровне холестерина в крови. Об этом предупредила медицинский директор компании Olio Lusso Моника Вассерманн.
Внешне такие линии напоминают занозы, передает "Газета.ру". Обычно они проходят в направлении роста ногтей. По словам специалиста, узкие или заблокированные артерии ограничивают приток крови к различным частям тела, включая ногти.
Вассерманн подчеркнула, что этот признак может указывать на высокий уровень холестерина, однако сперва нужно сдать анализ крови и расшифровать результат у врача.
Ранее сообщалось, что симптомом критического уровня холестерина, грозящего скорым инсультом, являются кожные высыпания. По данным Американской академии дерматологии, появление на теле небольших бугорков, выглядящих как сыпь, свидетельствует о высоком уровне холестерина. Такие бугорки являются жировыми отложениями холестерина, вызванными чрезвычайно высоким уровнем триглицеридов в крови.
"Доктор 24": мифы о холестерине
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: