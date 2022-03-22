Названы кожные симптомы критического уровня холестерина

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Симптомом критического уровня холестерина, грозящего скорым инсультом, являются кожные высыпания. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
По данным Американской академии дерматологии, появление на теле небольших бугорков, выглядящих как сыпь, свидетельствует о высоком уровне холестерина. По сути такие бугорки являются жировыми отложениями холестерина, вызванными чрезвычайно высоким уровне триглицеридов в крови.
В отдельных критических случаях на коже могут появиться наросты желтовато-оранжевого цвета. Отложения холестерина часто можно наблюдать в уголках глаз, морщинах, а также в области ахиллова сухожилия.
Ранее сообщалось, что повышенный уровень холестерина со временем может привести к атеросклерозу и заболеваниям периферических артерий. Одним из ярчайших примеров результата плохого холестерина является так называемая критическая ишемия конечностей. Она возникает в том случае, если приток крови к ногам становится сильно ограниченным.
"Доктор 24": мифы о холестерине
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