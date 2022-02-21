Кардиолог назвала причины ишемии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, что ишемия может возникнуть в любом органе, в том числе сердце, головном мозге, кишечнике и почках. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Эксперт объяснила, что ишемия возникает при дефиците кровотока в конкретном органе, что связано с отложением холестерина в сосудах. Также среди других причин болезни она отметила тромбы, эмболы, воспалительные процессы в артериях и сужение просвета сосуда из-за травмы.

По словам Кореневич, ишемия приводит к быстрой утомляемости, снижению работоспособности, памяти и интеллекта, а также скачкам артериального давления и перемежающейся хромоте. При этом врач предупредила об опасности острой ишемии, когда кровоток полностью прекращается.

"Острая ишемия в артериях сердца неминуемо приводит к инфаркту, в артериях головного мозга – к инсульту, в артериях нижних конечностей – к гангрене и ампутации", – пояснила Кореневич.

Ранее врач-кардиолог из Германии Роберт Швингер рассказал, что пониженное артериальное давление считается менее опасным, чем гипертония, однако оно все равно серьезно влияет на здоровье. По словам медика, гипотония может грозить сердечным приступом.

Прежде всего, подчеркнул эксперт, это касается тех, кто страдает ишемической болезнью сердца.

