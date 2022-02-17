Врач назвал пульс, который опасен для жизни

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Пульс выше 100 ударов в минуту в состоянии покоя является серьезным поводом для прохождения медицинского обследования для выяснения причин тахикардии, предупредил заведующий терапевтическим отделением Многофункционального медицинского центра "МЕДСИ" Михаил Кобрянов. Об этом сообщает агентство "Прайм".

Он пояснил, что данный симптом требует проведения полноформатного исследования с ЭКГ, суточным мониторингом по Холтеру и консультацией врача-кардиолога. При этом в некоторых случаях повышенный пульс требует незамедлительного оказания медицинской помощи.

"В случаях, когда приступ учащенного сердцебиения сопровождается обмороком или предобморочным состоянием (резкое потемнение в глазах, слабость, головокружение, холодный пот), снижением систолического артериального давления ниже 100 миллиметров ртутного столба, необходим вызов бригады скорой медицинской помощи", – сказал Кобрянов.

По его словам, избежать такого нарушения пульса поможет исключение вредных привычек, в том числе употребления кофеина. Кроме того, людям с данной проблемой рекомендуется наладить режим сна и снизить избыточную массу тела при ее наличии.

Ранее врач-кардиолог из Германии Роберт Швингер рассказал, что пониженное артериальное давление считается менее опасным, чем гипертония, однако оно все равно серьезно влияет на здоровье. По словам медика, гипотония может грозить сердечным приступом. Прежде всего, подчеркнул эксперт, это касается тех, кто страдает ишемической болезнью сердца.

