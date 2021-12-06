Кардиолог назвал опасные последствия пониженного давления

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Пониженное артериальное давление считается менее опасным, чем гипертония, однако оно все равно серьезно влияет на здоровье, заявил врач-кардиолог из Германии Роберт Швингер.

По словам медика, гипотония может грозить сердечным приступом. Прежде всего, подчеркнул эксперт, это касается тех, кто страдает ишемической болезнью сердца.

К признакам пониженного давления Швингер отнес слабость, шум в ушах, головные боли, аритмию и шаткую походку. По словам эксперта, данное заболевание может вызывать и другие недуги, например, нейрогенные расстройства, сердечно-сосудистые заболевания и дисфункцию щитовидки.

Специалист также отметил, что для молодых пациентов пониженное давление, как правило, не представляет угрозы, а люди старшего возраста могут получить травму, упав при сильном головокружении.

"При появлении симптомов вам следует проверить их, независимо от того, молоды вы, стары, больны или здоровы", – приводит слова Швингера издание Focus.

Ранее ученые из Университета Западной Австралии выяснили, что регулярное употребление черного чая помогает бороться с гипертонией. Специалисты наблюдали, как этот напиток влияет на мужчин и женщин с повышенным систолическим артериальным давлением. Участники эксперимента выпивали по три чашки черного чая либо содержащего кофеин напитка без флавоноидов в день.

Оказалось, что чай по сравнению со вторым напитком оказывал большее воздействие на стабилизацию систолического и диастолического давления. Днем изменения показателей были незначительными, а ночью они снижались на 10%.