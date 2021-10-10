Мясников объяснил, что нельзя делать при повышенном артериальном давлении

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, чего нельзя делать при повышенном артериальном давлении. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".

Медик призвал отказаться от приема таблеток "под язык". К подобным лекарствам он отнес, в частности, каптоприл.

"Не снижайте резко давление. У вас криз – все таблетки "под язык" вам запрещены", – подчеркнул Мясников.

Врач также посоветовал не принимать такие препараты даже по рекомендации врачей скорой помощи. Медик отметил, что эти средства можно использовать только в больнице под наблюдением врача.

"У вас падает перфузионное давление в коронарных сосудах сердца, в сосудах головного мозга и в почках. Инфаркт, инсульт, острая почечная недостаточность", – указал на возможные последствия Мясников.

Он добавил, что эффективно снизить давление можно за счет отказа от соли, увеличения физических нагрузок, уменьшения стрессов и ограничения жидкости.

Ранее Мясников назвал привычки, которые вызывают воспаление поджелудочной железы. Он отмечал, что злоупотребление спиртными напитками провоцирует острый панкреатит.