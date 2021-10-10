Мясников объяснил, что нельзя делать при повышенном артериальном давлении

Фото: depositphotos/belchonock
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, чего нельзя делать при повышенном артериальном давлении. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Россия 1".
Медик призвал отказаться от приема таблеток "под язык". К подобным лекарствам он отнес, в частности, каптоприл.
"Не снижайте резко давление. У вас криз – все таблетки "под язык" вам запрещены", – подчеркнул Мясников.
Врач также посоветовал не принимать такие препараты даже по рекомендации врачей скорой помощи. Медик отметил, что эти средства можно использовать только в больнице под наблюдением врача.
"У вас падает перфузионное давление в коронарных сосудах сердца, в сосудах головного мозга и в почках. Инфаркт, инсульт, острая почечная недостаточность", – указал на возможные последствия Мясников.
Он добавил, что эффективно снизить давление можно за счет отказа от соли, увеличения физических нагрузок, уменьшения стрессов и ограничения жидкости.
Ранее Мясников назвал привычки, которые вызывают воспаление поджелудочной железы. Он отмечал, что злоупотребление спиртными напитками провоцирует острый панкреатит.
"Доктор 24": гипертония
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: