Мясников назвал убивающие поджелудочную железу привычки

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал привычки, которые вызывают воспаление поджелудочной железы.

Злоупотребление спиртными напитками провоцирует острый панкреатит, предупредил он.

"Когда омертвевает часть поджелудочной железы, отказывают все органы. Они (пациенты. – Прим. ред.) умирают от мультисистемной недостаточности, когда перестают работать почки, не держит сердце, легкие", – сказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

К хроническому панкреатиту, по его словам, также может привести употребление по 200 граммов крепкого алкоголя пять раз в неделю.

Еще одной причиной воспаления поджелудочной железы Мясников назвал курение.

"Причина столько не острого, сколько хронического. Она потенцирует алкоголь. Кто регулярно выпивает и еще при этом курит, у них чаще панкреатит, причем в дозозависимой пропорции", – сказал он.

Кроме того, причинами, "убивающими" поджелудочную железу, являются камни желчного пузыря, вирусные инфекции, генетическая предрасположенность, повышенный уровень триглицеридов и прием некоторых лекарственных препаратов.

Ранее Мясников назвал основные ошибки людей с диагностированной гипертонией. Он отметил, что пациенты обычно реагируют на заболевание радикально – либо вовсе его игнорируют, либо уделяют чрезмерное внимание ограничениям.

Для контроля за состоянием достаточно посещать врача раз в три месяца. В качестве профилактики гипертонии он порекомендовал заниматься тренировкой сердечно-сосудистой системы.

