Мясников назвал убивающие поджелудочную железу привычки

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал привычки, которые вызывают воспаление поджелудочной железы.
Злоупотребление спиртными напитками провоцирует острый панкреатит, предупредил он.
"Когда омертвевает часть поджелудочной железы, отказывают все органы. Они (пациенты. – Прим. ред.) умирают от мультисистемной недостаточности, когда перестают работать почки, не держит сердце, легкие", – сказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
К хроническому панкреатиту, по его словам, также может привести употребление по 200 граммов крепкого алкоголя пять раз в неделю.
Еще одной причиной воспаления поджелудочной железы Мясников назвал курение.
"Причина столько не острого, сколько хронического. Она потенцирует алкоголь. Кто регулярно выпивает и еще при этом курит, у них чаще панкреатит, причем в дозозависимой пропорции", – сказал он.
Кроме того, причинами, "убивающими" поджелудочную железу, являются камни желчного пузыря, вирусные инфекции, генетическая предрасположенность, повышенный уровень триглицеридов и прием некоторых лекарственных препаратов.
Ранее Мясников назвал основные ошибки людей с диагностированной гипертонией. Он отметил, что пациенты обычно реагируют на заболевание радикально – либо вовсе его игнорируют, либо уделяют чрезмерное внимание ограничениям.
Для контроля за состоянием достаточно посещать врача раз в три месяца. В качестве профилактики гипертонии он порекомендовал заниматься тренировкой сердечно-сосудистой системы.
"Доктор 24": продукты, которые убивают поджелудочную
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