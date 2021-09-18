Мясников назвал основные ошибки гипертоников

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" объяснил, какими бывают ошибки людей с повышенным кровяным давлением и диагностированной гипертонией.
Специалист указал на то, что пациенты реагируют на заболевание радикально – либо вовсе его игнорируют, либо уделяют чрезмерное внимание ограничениям.
"Самое опасное в гипертонии – это немой убийца. Ты ничего не чувствуешь. <...>. Самая злокачественная гипертония – у молодых ребят, это всегда случайная находка для них", – заявил врач.
Мясников дополнительно призвал людей с гипертонией не отказываться от активного образа жизни. Кроме того, не стоит постоянно измерять кровяное давление и массово принимать лекарства.
По мнению эксперта, для контроля за состоянием достаточно посещать врача раз в три месяца. В качестве профилактики гипертонии он порекомендовал заниматься тренировкой сердечно-сосудистой системы.
Для снижения артериального давления диетолог Лорен Харрис-Пинкус посоветовала употреблять чай с каркаде и гранатовым соком. Принимать его следует в объеме двух-трех чашек.
Как следствие, напиток вызовет понижение давления у людей с гипертонией первой степени и тех, кто к ней предрасположен. Дополнительным профилактическим средством может стать чистый гранатовый сок.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: