Мясников назвал основные ошибки гипертоников

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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1" объяснил, какими бывают ошибки людей с повышенным кровяным давлением и диагностированной гипертонией.

Специалист указал на то, что пациенты реагируют на заболевание радикально – либо вовсе его игнорируют, либо уделяют чрезмерное внимание ограничениям.

"Самое опасное в гипертонии – это немой убийца. Ты ничего не чувствуешь. <...>. Самая злокачественная гипертония – у молодых ребят, это всегда случайная находка для них", – заявил врач.

Мясников дополнительно призвал людей с гипертонией не отказываться от активного образа жизни. Кроме того, не стоит постоянно измерять кровяное давление и массово принимать лекарства.

По мнению эксперта, для контроля за состоянием достаточно посещать врача раз в три месяца. В качестве профилактики гипертонии он порекомендовал заниматься тренировкой сердечно-сосудистой системы.

Для снижения артериального давления диетолог Лорен Харрис-Пинкус посоветовала употреблять чай с каркаде и гранатовым соком. Принимать его следует в объеме двух-трех чашек.

Как следствие, напиток вызовет понижение давления у людей с гипертонией первой степени и тех, кто к ней предрасположен. Дополнительным профилактическим средством может стать чистый гранатовый сок.