Кардиолог назвала простые способы снизить давление без лекарств

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Если незначительно поднялось давление, то облегчить состояние здоровья можно с помощью нескольких простых манипуляций, например открыть окно и проветрить помещение, освободиться от тесной одежды и удобно лечь, чтобы голова была немного приподнята. Об этом рассказала врач-кардиолог Екатерина Савченко.
"Однако следует помнить, что данные методы ни в коем случае не заменяют лекарственной терапии или посещения врача. Они лишь могут помочь облегчить симптомы гипертонии", – приводит слова специалиста агентство "Прайм".
Среди способов, позволяющих снизить давление без лекарств, врач также назвала отказ от курения, регулярные физические нагрузки, снижение потребления соли и поддержание оптимальной массы тела.
По словам Савченко, причинами повышенного артериального давления могут быть эндокринная патология, заболевания почек, ЦНС, коарктация аорты, а также патология почечных сосудов.
Ранее шведский врач Матс Халльдин рассказал, что удержать давление в норме помогут физкультура, правильное питание, отсутствие стресса и хороший семичасовой сон.
Специалист отметил, что давление зависит от возраста и общего состояния организма. Пределы допустимых значений варьируются от 120/80 миллиметров ртутного столба до 140/90 миллиметров ртутного столба.
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