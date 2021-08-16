Врач назвал простые способы снизить давление без лекарств

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Шведский врач Матс Халльдин рассказал, что удержать давление в норме помогут физкультура, правильное питание, отсутствие стресса и хороший семичасовой сон, сообщает "Газета.ру".

Специалист отметил, что давление зависит от возраста и общего состояния организма. Пределы допустимых значений варьируются от 120/80 миллиметров ртутного столба до 140/90 миллиметров ртутного столба.

По его словам, если эти показатели превышены, требуется принять меры по их снижению. Это позволит не допустить развитие инсульта, инфаркта, сердечной недостаточности и деменции.

Врач рекомендует гулять не менее получаса в день, проходя не менее десяти тысяч шагов, ограничить употребление полуфабрикатов и насыщенных жиров, а также уменьшить размер порций, поскольку существует связь между лишним весом и гипертонией.

Халльдин говорит, что лучше всего придерживаться средиземноморской диеты.

Ранее заведующий отделением кардиологии госпиталя для ветеранов войн № 2 Сергей Иванов предупредил, что повышенное артериальное давление может привести к летальному исходу в весьма молодом возрасте.