Врач рассказала, о каких опасных заболеваниях может говорить постоянная усталость

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Врач-эндокринолог, диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Иванникова рассказала Москве 24, почему сейчас многие люди чувствуют усталость и как с ней бороться.
"Прежде всего это весна: за зиму мы исчерпали все свои запасы витаминов. И это может быть одним из вариантов гиповитаминоза (состояние, обусловленное дефицитом витаминов в организме. – Прим. ред.)", – объяснила эксперт.
Также, по мнению врача, усталость может быть связана с реакцией организма на длительную стрессовую нагрузку. "Многие сейчас имеют какие-то материальные проблемы после пандемии, ограничения в свободе передвижения и прочее. Так что можно посоветоваться и с психотерапевтом", – добавила она.
Вместе с тем, чтобы справиться с усталостью, необходимо увеличить физическую активность, подчеркнула Иванникова.
Однако усердствовать с физическими нагрузками не следует людям, у которых есть дефицит витамина В, поскольку занятия спортом могут привести к головокружениям. "Поэтому я бы начала с прогулок и увеличения времени пребывания на открытом воздухе и на солнце, чтобы суммарно было минут 40 в день обязательно", – посоветовала Иванникова.
Врач также рекомендовала пересмотреть питание. "Надо расширить линейку употребления фруктов и овощей. Это не касается соков и морсов, это именно свежие фрукты и свежие овощи, зелень еще добавить", – отметила эксперт.
Иванникова обратила внимание, что ждать быстрых результатов после внедрения всех полезных привычек не стоит. Они появятся примерно через две недели.
Постоянная усталость, которая не уходит, может сигнализировать о сахарном диабете, анемии, дефиците различных витаминов, нарушении функций щитовидной железы и других заболеваниях, подчеркнула эксперт. Но не стоит самостоятельно назначать себе комплексы витаминов.
Есть и другая сторона бесконтрольного применения поливитаминов. По словам специалиста, так человек может не заметить хроническое заболевание. "То есть ему стало легче – и он уже не дошел до врача. А если бы он дошел раньше, то ему своевременно оказали бы медицинскую помощь и у него был бы прогноз намного лучше", – подытожила собеседница Москвы 24.
Ранее врач-терапевт высшей категории Людмила Лапа назвала главные признаки весеннего авитаминоза у россиян. Среди них самыми распространенными являются кровоточивость десен и землистый цвет лица. К ним также можно отнести сонливость и быструю утомляемость.
При этом на авитаминоз также могут указывать головные боли, сыпь и аллергические реакции на коже, а также выпадение волос и ломкие ногти, добавила врач.
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