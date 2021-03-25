Ученые назвали снижающий риск инфаркта продукт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Американские ученые из клиники Майо выяснили, что орехи могут улучшить здоровье сердца и снизить риск сердечных заболеваний. Об этом сообщает портал MedicalXpress.
По данным исследований, орехи снижают уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) и триглицеридов, способствующих образованию холестериновых бляшек в артериях.
Как отметили специалисты, употреблять можно любые орехи при отсутствии медицинских противопоказаний, так как почти все виды содержат омегу-3, ненасыщенные жиры, витамин Е, клетчатку и растительные стеролы.
Однако из-за высокой калорийности орехов ученые рекомендуют употреблять их в чистом виде, без добавления сахара, соли или шоколада.
Ранее ученые установили, что употребление даже одной порции бекона в день примерно на 50% увеличивает риск развития деменции.