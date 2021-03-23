Малышева перечислила три основных продукта для профилактики дефицита йода

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Употребление ламинарии, вакаме и фейхоа поможет избежать дефицита йода во время Великого поста. Об этом сообщила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала.

Она отметила, что в 0,1 грамма морской капусты содержится суточная доза йода. Также норму помогут восполнить 1,4 грамма водорослей вакаме и 5 граммов фейхоа, подчеркнула врач.

По словам Малышевой, йод стоит употреблять для нормальной выработки гормонов щитовидной железы, запускающей обменные и энергетические процессы.

Ранее Малышева перечислила продукты, позволяющие поддерживать здоровье во время поста. По словам специалиста, тем, кто постится, необходимо включить в рацион пищу, которая богата полиненасыщенной кислотой омега-3. Она содержится в льняном масле, семенах чиа, а также грецких орехах.

Специалист отметила, что организм самостоятельно не вырабатывает эту кислоту, поэтому ее стоит употреблять с едой.

