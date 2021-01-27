Малышева перечислила опасные для памяти продукты

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Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева назвала продукты, которые опасны для памяти. Об этом она сообщила в эфире программы "Жить здорово!".

По ее словам, употребление продуктов, содержащих много меди и холестерина, может провоцировать развитие болезни Альцгеймера. В списке оказались свинина, сливки и сливочное масло.

Чтобы минимизировать их влияние, Малышева рекомендовала принимать препараты, блокирующие выработку холестерина в печени. Также она призвала исключить из рациона богатые медью продукты: печень, почки и сердце, а также кешью.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что многие продукты, которые принято считать полезными, на самом деле могут быть вредны и опасны.