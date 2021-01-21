Нутрициолог назвал правила питания для продления жизни

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Нутрициолог Марк Гилберт рассказал о правилах питания, которые способны улучшить здоровье и продлить жизнь.

По его словам, в первую очередь важно сократить потребление калорий, что поможет замедлить старение и защитить от развития рака, диабета и болезни Альцгеймера.

Эксперт отметил, что также важно соблюдать баланс витамина D. Гилберт объяснил, что уровень этого витамина в организме обратно пропорционален риску смерти.

"Витамин D тесно связан с иммунитетом и помогает нашему Т-клеточному иммунному ответу", – рассказал Гилберт в беседе с Express.

Специалист также посоветовал добавить в рацион ягоды для улучшения работы сердца, укрепления иммунитета и снижения кровяного давления. Кроме того, ягоды способствуют нормальному кровотоку и предотвращают накопление холестерина.

Для снижения риска диабета второго типа Гилберт рекомендовал регулярно пить зеленый чай.

Соблюдение всех четырех правил, по его словам, способно улучшить общее состояние организма, а в долгосрочной перспективе увеличить шансы на долгую жизнь.

Ранее диетолог Лола Биггс рассказала, что с помощью добавления в рацион питания овощей, ягод и рыбы можно сбросить лишние килограммы. По словам специалиста, в день рекомендуется съедать не менее пяти разных овощей. При этом особое внимание она рекомендовала уделить брокколи. Также, по словам диетолога, не менее полезным считается авокадо, которое содержит в себе антиоксиданты, витамин Е и клетчатку.

