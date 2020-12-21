Диетолог рассказала об "антиковидном" меню

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Правильное питание поможет укрепить здоровье в пандемию коронавируса, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Нурия Дианова.

Она напомнила, что иммунитет человека во многом зависит от того, что он ест. В рационе должны присутствовать белки, микроэлементы и стандартный набор витаминов, особенно С и D, уверена специалист.

К примеру на завтрак она рекомендует есть кашу с кусочком сыра, в котором содержится животный белок. В самой же каше содержится растительный белок.

"Каша на молоке – идеальна, если вы усваиваете молоко. И к этому добавить чашку кофе и несколько сухофруктов, например, курагу, которые дадут вам клетчатку", – рассказала врач.

На обед организму понадобится побольше животных белков, поэтому хорошо было бы поесть курицу или рыбу. Нельзя забывать об овощах, в том числе о картошке, которая является источником углеводов.

На ужин диетолог советует приготовить что-то легкое, к примеру, овощной омлет. Для этого замороженные овощи надо залить припущенной омлетной смесью и добавить маленький кусочек хлеба.

"Вы получили белки, немножко жиров, углеводы и много клетчатки. Когда таким образом, без фанатизма, выстроен дневной рацион, то организм в течение дня получает материал для укрепления иммунитета, в том числе для выработки антител", – заявила Дианова.

Она призвала следовать принципам сбалансированного, здорового питания. По ее словам, тогда и никаких особых диет не понадобится.

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