Эксперты назвали полезные продукты, которые мешают похудеть

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Эксперты назвали полезные продукты, которые мешают сбросить лишний вес, сообщает "La Vanguardia".

По словам нутрициониста-диетолога Росы Марии Эспиносы, во многие такие продукты добавляют большое количество сахара, который и препятствует похудению. Она порекомендовала внимательно искать его в составе.

"Когда мы видим хлопья для завтрака, на многих упаковках которых изображен силуэт стройной девушки, ошибочно полагаем, что они низкокалорийны. Но в них очень большое содержание сахара. К тому же, такой продукт не содержит клетчатки", – рассказала она.

Также диетолог уверяет, что слишком частое употребление смузи может повлиять на риск сердечно-сосудистых заболеваний. А тренер по питанию Сусана Леон считает, что сухофрукты обладают высокой концентрацией сахара из-за отсутствия в них воды. Их, по мнению эксперта, нужно употреблять в умеренном количестве, отдавая предпочтение обычным фруктам.

Эксперты призывают обратить внимание и на количество бальзамического уксуса в рационе, в 100 граммах которого содержится 22 грамма сахара. Еще большей калорийностью обладает соевый соус.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков назвал опасные продукты при похудении. Специалист считает, что на ужин не стоит употреблять пищу с высоким инсулинемическим индексом, поскольку это мешает работе соматотропина. Это гормон, который сжигает жировую ткань во сне.

Также доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал, что идеальным продуктом для похудения осенью может стать тыква.