Эксперт назвал идеальный диетический осенний продукт

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Доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал в интервью радио Sputnik , что идеальным продуктом для похудения осенью может стать тыква.

"Все вкусные продукты обычно обладают высокой калорийностью, но тыква – приятное исключение. Благодаря волокнистой структуре происходит насыщение, а калорий мало. Этот продукт очень хорош для похудения", – рассказал Гинзбург.

Специалист отмечает, что строить свой рацион только из тыквы нельзя. В таком случае ее плюсы превратятся в минусы.

"Как и во всех растительных продуктах, в тыкве есть органические кислоты, раздражающие желудок и повышающие аппетит. К тому же в ней нет животного белка. При прекращении такой диеты вес начнет увеличиваться", – пояснил эксперт.

Ранее врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, чем может быть опасно регулярное употребление овсянки на завтрак.

Эксперт считает, что пищевые волокна в данном продукте действуют как губка и всасывают не только вредные вещества, но и полезные, например кальций.