Эксперт рассказала, как из вредной еды сделать полезную

Фото: depositphotos/Kesu01
Кулинарный блогер Нурия Дианова рассказал в эфире радио Sputnik, какие ингредиенты можно заменить в фастфуде или десертах, чтобы они стали более полезными.
Эксперт уверяет, что полностью заменить компоненты таких блюд не получится. К примеру, если попробовать что-то испечь из полезной цельнозерновой муки, то тесто не будет слипаться и плохо пропечется. Можно попробовать заменить лишь часть продуктов.
"Изменив способ приготовления крема в торте "Наполеон" мы снизим его калорийность. Взбитое масло можно поменять на творог с желатином или сметану. Финиковая паста, обычный банан могут заменить сахар в шарлотке, а к пшеничной муке можно добавить отруби, тогда не потеряется вкус, но добавится польза", – рассказала Дианова.
По ее словам, домашние бургеры и шаурму тоже можно разбавить полезными ингредиентами. Цельнозерновые булочки послужат альтернативой белому хлебу, а йогуртовый соус – майонезу.
"Котлету сделать самому или приготовить бургер с куриной грудкой. Лаваш в шаурме бездрожжевой, туда можно добавить больше овощей", – отметила Нурия Дианова.
Ранее диетолог Татьяна Залетова рассказала, как сделать наггетсы полезным блюдом. Она отметила, что они готовятся из достаточно безвредных продуктов. По сути, этот вид пищи является кусочками куриной грудки в панировке, обжаренными в масле.
Москвичам рассказали, как выбрать цукаты
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: