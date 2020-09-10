Эксперт рассказала, как из вредной еды сделать полезную

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Кулинарный блогер Нурия Дианова рассказал в эфире радио Sputnik, какие ингредиенты можно заменить в фастфуде или десертах, чтобы они стали более полезными.

Эксперт уверяет, что полностью заменить компоненты таких блюд не получится. К примеру, если попробовать что-то испечь из полезной цельнозерновой муки, то тесто не будет слипаться и плохо пропечется. Можно попробовать заменить лишь часть продуктов.

"Изменив способ приготовления крема в торте "Наполеон" мы снизим его калорийность. Взбитое масло можно поменять на творог с желатином или сметану. Финиковая паста, обычный банан могут заменить сахар в шарлотке, а к пшеничной муке можно добавить отруби, тогда не потеряется вкус, но добавится польза", – рассказала Дианова.

По ее словам, домашние бургеры и шаурму тоже можно разбавить полезными ингредиентами. Цельнозерновые булочки послужат альтернативой белому хлебу, а йогуртовый соус – майонезу.

"Котлету сделать самому или приготовить бургер с куриной грудкой. Лаваш в шаурме бездрожжевой, туда можно добавить больше овощей", – отметила Нурия Дианова.

Ранее диетолог Татьяна Залетова рассказала, как сделать наггетсы полезным блюдом. Она отметила, что они готовятся из достаточно безвредных продуктов. По сути, этот вид пищи является кусочками куриной грудки в панировке, обжаренными в масле.