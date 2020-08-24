Диетолог призвала россиян не злоупотреблять картофелем

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Врач-диетолог Ирина Лизун рассказала, какие блюда из картофеля лучше исключить из своего меню, а какие подходят даже для тех, кто хочет похудеть.
По ее словам, картофель сам по себе не является вредным продуктом для организма человека. Однако с точки зрения диетологии блюда на его основе слишком калорийные.
Специалист указала, что картофель содержит довольно большое количество резистентного крахмала. Это полезная разновидность крахмала, но при термической обработке он меняет свои свойства.
"Самое калорийное блюдо из картофеля получается после обжарки. Картофель фри – самый вредный вариант. Высоким гликемическим индексом обладает и классическое пюре", – сказала врач-диетолог.
При этом самый низкокалорийный и максимально полезный вариант – это молодой картофель, запеченный и съеденный с кожурой, отметила Лизун в интервью радио Sputnik.
Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала о похудении с помощью сала. Она указала, что жиры необходимы для нормального функционирования организма.
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