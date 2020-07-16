Диетолог опроверг миф о вреде чипсов

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Диетолог Иван Алименко заявил, что чипсы, если их правильно употреблять, несут не больше вреда организму человека, чем некоторые фрукты.
По его словам, чипсы вредны потому, что они соленые, содержат холестерин и много калорий.
В интервью радио Sputnik специалист подчеркнул, что многие продукты из условно полезных также вредны людям с указанными заболеваниями.
"Люди не купят маленькую упаковку чипсов, а пойдут и наберут фруктов и разжиреют еще сильнее, поскольку фруктоза вся идет в живот и формирует висцеральный жир", – сказал диетолог.
Он подчеркнул, что главная проблема чипсов не в составе, а в объеме употребления. Если есть небольшими порциями, то и разговоры о вреде чипсов могут исчезнуть.
Диетолог Елена Соломатина ранее рассказала о похудении с помощью сала. Она указала, что жиры необходимы для нормального функционирования организма.
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