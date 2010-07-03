Мясо в рационе россиян планируют заменить саранчой

Биотехнологи из Университета ИТМО начали разработку пищевой добавки на основе хитина, получаемого из панциря саранчи.
Об этом газете "Известия" рассказал профессор факультета пищевых биотехнологий и инженерии Александр Ишевский.
По его словам, новая добавка сможет заменить порошковые концентраты из отходов мясного производства (шкур, рогов и копыт), которые широко применяются для обогащения мясных полуфабрикатов.
Ишевский также объяснил, что "животный белок становится роскошью для человечества". В этой связи "остро встает вопрос о том, как создать более дешевый продукт с такими же питательными свойствами, как и мясо".
В муке из саранчи содержится вдвое больше белка, чем в говядине, а также больше железа, чем в шпинате и больше витамина B12, чем в лососе, подчеркнул специалист.
Кроме того, исследователи рассчитывают, что веществу найдется применение в молочных продуктах и хлебобулочных изделиях, а также в медицине.
Ранее ученые из Италии также рассказали о пользе поедания кузнечиков, шелкопрядов, муравьев и прочих насекомых. Они утверждают, что насекомые являются источником белка, ненасыщенных жирных кислот, минералов, витаминов и клетчатки.
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