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Технологии

26 мая, 00:00

Когда и зачем человечество будет есть медуз

наука технологии

Ученые уже вовсю раздумывают, чем накормить человечество, когда его численность заметно подрастет. Наш обозреватель Николай Гринько – о возможных пищевых трендах недалекого будущего.

Фото: depositphotos/dovapi

Существует теория, согласно которой не человечество одомашнило пшеницу, а наоборот – пшеница приручила людей. С точки зрения эволюции, главная цель любого конкретного вида – занять как можно большую территорию и оставить максимальное количество потомства. С этой точки зрения у пшеницы все получилось – на сегодняшний день это самое распространенное культурное растение на планете. Но для того, чтобы из рядового злака превратиться в господствующую культуру, пшенице пришлось прочно войти в рацион Homo Sapiens и даже изменить собственные гены.

Первобытная пшеница осыпалась сразу же после созревания, а чтобы человек мог собирать и обрабатывать ее, она научилась прочнее удерживать семена, отделяя их от стебля только после обмолота. В результате пшеница потеряла способность нормально размножаться без помощи человека, но жертва оказалась не напрасной: люди распространили этот злак по всей планете, столетиями обеспечивая ему наилучшие условия для роста. То же самое можно сказать и о курице – благодаря сотрудничеству с людьми она стала самой распространенной птицей на Земле.

Однако сельское хозяйство не останавливается в развитии, меняются методы, инструменты, а на смену одним культурам и видам приходят другие. Уже сегодня можно предположить, чем будут питаться люди в ближайшем будущем. Компания Sainsbury’s, владеющая второй по величине сетью супермаркетов в Британии, заказала исследование на эту тему. Футурологи и специалисты в области сельского хозяйства подготовили прогнозы на 2025, 2050 и 2169 годы.

Фото: depositphotos/ AlexFedorenko

Согласно прогнозам, производство и потребление продуктов сильно изменится благодаря приходу высоких технологий и искусственного интеллекта. Предполагается, что диета станет персонализированной, "подогнанной" под нужды каждого конкретного индивидуума.

Данные о персональных потребностях, возможно, будут храниться на вживляемых микрочипах, а считывать их будут системы супермаркетов и интернет-доставки еды, подбирая необходимые продукты.

Население планеты растет: согласно расчетам, через 30 лет нас будет уже девять миллиардов, а через полтора века – 11. Понятно, что производство еды нужно будет наращивать и видоизменять, меняя в том числе и пищевые привычки. У футурологов нет никаких сомнений в том, что люди будут потреблять меньше мяса и молочных продуктов – это связано и с распространением вегетарианства, и с банальной нехваткой мощностей: традиционное сельское хозяйство не сможет прокормить растущее население земного шара. Как следствие – вырастет рынок "альтернативных белков", и уже к 2025 году его объем увеличится на четверть. Например, молоко станут производить на растительной основе, причем отдавая предпочтение сырью из водорослей.

Фото: depositphotos/ fudio

Океан вообще рассматривается как перспективная замена наземному сельскому хозяйству. Планируется, что уже через 30 лет к привычным блюдам из рыбы, ракообразных и моллюсков добавятся продукты из медуз. Такие прогнозы делаются не на ровном месте: дело в том, что температура океанских вод растет, а это приводит к уменьшению "рыбного населения" и росту количества медуз. Один этот факт заставит людей постепенно сместить фокус диеты с морепродуктов на медуз и планктон: они начнут входить в состав отдельных продуктов, а затем появятся и в виде самостоятельных блюд.

Люди успешно используют в пищу кузнечиков, червей, муравьев и личинок жуков, но сегодня такая диета распространена только в беднейших странах либо рассматривается в качестве экзотики. Между тем насекомые – отличный источник белка, и исследователи считают, что совсем скоро человечество приступит к их массовому потреблению. Здесь процесс тоже станет постепенным: вначале сверчков и гусениц будут использовать в качестве добавок, затем – в виде исходного сырья (например, перемалывая в муку для выпечки), и лишь потом на наших столах появятся котлеты из прессованных термитов.

Фото: depositphotos/stockphototrends

Да, сегодня все эти способы накормить человечество выглядят не самыми аппетитными, но стоит вспомнить, что история знает примеры кардинального изменения пищевых предпочтений. Например, баклажаны, томаты, кабачки и даже картофель когда-то считались ядовитыми, и ни один здравомыслящий человек не стал бы употреблять их в пищу.

Единственное, чего мы не нашли в докладе футурологов – упоминания о синтетической пище. И это немного странно, ведь уже сегодня ученые умеют выращивать искусственное мясо и даже делать из него вполне съедобные котлеты для гамбургеров. Очевидно, что и это направление будет активно развиваться. Может быть, исследователи считают, что медузы, водоросли и кузнечики будут вкуснее, чем мясо из пробирки? Есть только один способ сравнить – нужно попробовать и то и другое. Мы всей редакцией с нетерпением ждем такой возможности. Хотя...

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Гринько Николай

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