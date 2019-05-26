Когда и зачем человечество будет есть медуз

Ученые уже вовсю раздумывают, чем накормить человечество, когда его численность заметно подрастет. Наш обозреватель Николай Гринько – о возможных пищевых трендах недалекого будущего.

Существует теория, согласно которой не человечество одомашнило пшеницу, а наоборот – пшеница приручила людей. С точки зрения эволюции, главная цель любого конкретного вида – занять как можно большую территорию и оставить максимальное количество потомства. С этой точки зрения у пшеницы все получилось – на сегодняшний день это самое распространенное культурное растение на планете. Но для того, чтобы из рядового злака превратиться в господствующую культуру, пшенице пришлось прочно войти в рацион Homo Sapiens и даже изменить собственные гены.

Первобытная пшеница осыпалась сразу же после созревания, а чтобы человек мог собирать и обрабатывать ее, она научилась прочнее удерживать семена, отделяя их от стебля только после обмолота. В результате пшеница потеряла способность нормально размножаться без помощи человека, но жертва оказалась не напрасной: люди распространили этот злак по всей планете, столетиями обеспечивая ему наилучшие условия для роста. То же самое можно сказать и о курице – благодаря сотрудничеству с людьми она стала самой распространенной птицей на Земле.

Однако сельское хозяйство не останавливается в развитии, меняются методы, инструменты, а на смену одним культурам и видам приходят другие. Уже сегодня можно предположить, чем будут питаться люди в ближайшем будущем. Компания Sainsbury’s, владеющая второй по величине сетью супермаркетов в Британии, заказала исследование на эту тему. Футурологи и специалисты в области сельского хозяйства подготовили прогнозы на 2025, 2050 и 2169 годы.

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Согласно прогнозам, производство и потребление продуктов сильно изменится благодаря приходу высоких технологий и искусственного интеллекта. Предполагается, что диета станет персонализированной, "подогнанной" под нужды каждого конкретного индивидуума.

Данные о персональных потребностях, возможно, будут храниться на вживляемых микрочипах, а считывать их будут системы супермаркетов и интернет-доставки еды, подбирая необходимые продукты.

Население планеты растет: согласно расчетам, через 30 лет нас будет уже девять миллиардов, а через полтора века – 11. Понятно, что производство еды нужно будет наращивать и видоизменять, меняя в том числе и пищевые привычки. У футурологов нет никаких сомнений в том, что люди будут потреблять меньше мяса и молочных продуктов – это связано и с распространением вегетарианства, и с банальной нехваткой мощностей: традиционное сельское хозяйство не сможет прокормить растущее население земного шара. Как следствие – вырастет рынок "альтернативных белков", и уже к 2025 году его объем увеличится на четверть. Например, молоко станут производить на растительной основе, причем отдавая предпочтение сырью из водорослей.

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Океан вообще рассматривается как перспективная замена наземному сельскому хозяйству. Планируется, что уже через 30 лет к привычным блюдам из рыбы, ракообразных и моллюсков добавятся продукты из медуз. Такие прогнозы делаются не на ровном месте: дело в том, что температура океанских вод растет, а это приводит к уменьшению "рыбного населения" и росту количества медуз. Один этот факт заставит людей постепенно сместить фокус диеты с морепродуктов на медуз и планктон: они начнут входить в состав отдельных продуктов, а затем появятся и в виде самостоятельных блюд.

Люди успешно используют в пищу кузнечиков, червей, муравьев и личинок жуков, но сегодня такая диета распространена только в беднейших странах либо рассматривается в качестве экзотики. Между тем насекомые – отличный источник белка, и исследователи считают, что совсем скоро человечество приступит к их массовому потреблению. Здесь процесс тоже станет постепенным: вначале сверчков и гусениц будут использовать в качестве добавок, затем – в виде исходного сырья (например, перемалывая в муку для выпечки), и лишь потом на наших столах появятся котлеты из прессованных термитов.

Да, сегодня все эти способы накормить человечество выглядят не самыми аппетитными, но стоит вспомнить, что история знает примеры кардинального изменения пищевых предпочтений. Например, баклажаны, томаты, кабачки и даже картофель когда-то считались ядовитыми, и ни один здравомыслящий человек не стал бы употреблять их в пищу.

Единственное, чего мы не нашли в докладе футурологов – упоминания о синтетической пище. И это немного странно, ведь уже сегодня ученые умеют выращивать искусственное мясо и даже делать из него вполне съедобные котлеты для гамбургеров. Очевидно, что и это направление будет активно развиваться. Может быть, исследователи считают, что медузы, водоросли и кузнечики будут вкуснее, чем мясо из пробирки? Есть только один способ сравнить – нужно попробовать и то и другое. Мы всей редакцией с нетерпением ждем такой возможности. Хотя...