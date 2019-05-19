"Зловещая долина": ждет ли нас будущее с андроидами

Вряд ли кто-то из нас сомневается в том, что рано или поздно все сферы нашей жизни заполонят андроиды. Обозреватель Москвы 24 Николай Гринько заглянул чуть дальше и задался вопросом: "А зачем это человечеству?.."

Фото: ТАСС/ imago images / Xinhua/Cyril Ndegeya

Все мы абсолютно уверены в том, что рано или поздно инженеры создадут робота, неотличимого от человека внешне и превосходящего его во всем остальном – в силе, уме, остроте чувств и так далее. Фантастические книги и фильмы вселили в нас эту уверенность настолько глубоко, что появление андроидов мы воспринимаем едва ли не как неизбежность. Да и новости сегодняшнего дня не позволяют в этом усомниться: кто-то сконструировал робота в виде девушки, отвечающей на вопросы и ведущей пресс-конференции, кто-то разработал искусственную кожу, которой будут покрывать "тела" роботов, кто-то научил машину бегать и прыгать на двух ногах...

Но почему-то почти никто не задается вопросом: "А зачем?". Зачем человечеству нужны роботы с внешностью людей? На самом деле навскидку можно вспомнить только одну сферу, в которой схожесть машины с человеком необходима – это производство секс-игрушек. Но и здесь не все так гладко: куклы для интимных развлечений почти всегда производят, скажем так, с некоторыми отступлениями от традиционной анатомии: тут прибавят, здесь убавят... Но для чего делать человекоподобными других роботов?

Можно предположить, что это делается для того, чтобы люди более дружелюбно относились к роботам. Домашние помощники, компаньоны, работники сферы услуг – роботы, выступающие в этих ролях, должны вызывать у человека максимум положительных эмоций. Кажется, что с этой задачей отлично справится максимально приближенный к человеческой внешности механизм. Но на самом деле – этого не происходит. В психологии существует термин "зловещая долина" – им описывается интересный феномен: чем больше робот похож на человека, тем больше он пугает людей. В теории где-то там, за пределами "зловещей долины" можно построить машину, которая перестанет вызывать страх, но до сих пор никто не смог этого добиться.

В качестве обратного примера можно взять роботов, не предназначенных для общения с людьми. Вот свежая новость: австралийские инженеры работают над необычными фермерскими роботами. Они умеют не только следить за ростом культур и полоть сорняки, но даже пасти скот. Речь идет об устойчивой полноприводной четырехколесной конструкции, способной двигаться по пересеченной местности и обрабатывать фруктовые сады, тянуть за собой прицеп, контактировать с лошадьми и гнать в нужную сторону стадо коров.

Видео: YouTube/unisydneyacfr

Если бы мы попытались рассказать кому-нибудь о внешнем виде новых роботов, не показывая иллюстраций, то столкнулись бы с занятной проблемой: мы не можем описать словами, как выглядят эти машины. Как, например, не смогли бы выдать описание обычного плуга или культиватора так, чтобы человек, который их никогда не видел, смог представить себе их конструкцию.

Все дело в том, что дизайн сельскохозяйственных и промышленных роботов обусловлен исключительно их функциональностью. Такие машины не делают антропоморфными или похожими на животных – в этом нет никакого смысла. Если робот не предназначен для взаимодействия с живыми людьми, ему нет необходимости вызывать у них положительные эмоции своим внешним видом. И, между прочим, это помогает здорово сэкономить. Во-первых, инженерам нет нужды тратиться на полимеры, имитирующие кожу, на механизмы для придания мимики, на сложные технологии прямохождения и даже на дизайнеров. А во-вторых, не возникает задач по вписыванию узлов и агрегатов в рамки корпуса: если для работы требуется, чтобы в каком-то месте робота был закреплен дополнительный манипулятор, камера или колесо, эти детали просто устанавливают в нужную точку, не заботясь о красоте.

В результате всех этих процессов наблюдается интересная ситуация: строить роботов, не имитирующих облик человека, дешевле, проще и быстрее. То есть – развитие таких машин будет происходить с опережающими темпами, а это в конечном итоге может привести к тому, что мы так и не дождемся появления полноценных человекоподобных роботов. Даже как-то грустно. Хотя...