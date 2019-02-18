Как ученые создают искусственную еду

Рано или поздно человечеству придется переходить на искусственную пищу. Сегодня сельское хозяйство вполне покрывает потребности людей в еде, но когда-нибудь ситуация наверняка изменится: либо население планеты увеличится, либо экология ухудшится, либо возникнут какие-нибудь другие трудности, предугадать которые мы пока не в силах. Хорошо, что ученые начали готовиться к этому заранее и понемногу экспериментируют в этой области.

Молекулярный биолог Джаррет Стопфорт вместе с маркетологом Энди Клейчемом и другими партнерами организовал компанию Atomo Coffee, производящую "молекулярный кофе" – напиток, который не отличается от кофе ни вкусом, ни цветом, ни запахом, но сделан не из кофейных зерен. Правда, из чего именно он состоит, авторы не рассказывают и держат рецепт в секрете. Но сообщают, что в результате тщательных исследований химики определили около 40 соединений, которые содержатся в протеинах и маслах настоящего кофе. Именно они и придают напитку узнаваемые аромат, вкус и цвет. Используя натуральные и экологически чистые ингредиенты, специалисты воспроизвели комбинацию этих соединений. Чтобы удостовериться в качествах нового напитка, исследователи провели эксперимент на живых людях, предложив каждому по две чашки: в одном был кофе из Starbucks, а в другом – искусственный. По словам авторов, большинство не заметило разницы, а некоторые даже сказали, что искусственный кофе лучше.

Кроме отдаленной перспективы разработка такого напитка преследует и более близкую цель: сберечь имеющиеся на Земле кофейные плантации, снизив потребление натурального напитка. По некоторым исследованиям до 60% кофейных деревьев могут погибнуть в ближайшие десятилетия, и причины здесь самые разные – от изменения экологии до постоянно растущего потребления. То есть получается на первый взгляд парадоксальная ситуация: люди изобретают искусственный кофе, чтобы производилось больше настоящего. Но при грамотном подходе такая стратегия вполне может сработать: если доля общемирового потребления натурального кофе снизится, индустрия сможет прекратить гонку за количеством, сосредоточившись на том, чтобы сберечь оставшиеся кофейные деревья. Кроме того, создатели напитка стремятся снизить его цену, и утверждают, что чашка теперь будет стоить на треть меньше.

Но кофе – не единственный продукт питания, который люди научились производить искусственно. Еще в 2013 году голландский биолог Марк Пост из Университета Маастрихта представил общественности гамбургер, котлета в котором была "выращена в пробирке". Для этого были взяты стволовые клетки из мышц коровы – их помещали в питательную среду, которая стимулировала рост и размножение. В результате получались тонкие пластинки мышечной ткани, несколько сотен таких пластинок можно было собрать в котлету и обжарить.

Правда, первые результаты не очень радовали гурманов: все, кто пробовал искусственный гамбургер, отмечали, что вкус у мяса странный, а консистенция больше напоминает пенопласт. Удивляла и стоимость готового изделия: производство двух бургеров с мясом "из пробирки" обошлось авторам в 325 тысяч долларов. Но они не остановились на достигнутом и продолжили совершенствовать технологию. Уже к 2017 году стоимость килограмма искусственной говядины снизилась в 4000 раз (!) и достигла 80 долларов. Кроме того, изменилась и рецептура: теперь в мясо стали добавлять растительные белки и некоторые другие ингредиенты, и это позволило улучшить вкус изделия с "ужасного" до "вполне приемлемого". Дальнейшие разработки привели к тому, что у проекта нашлись инвесторы, были заключены первые контракты на поставку, а в США даже разрабатываются нормативные документы, регулирующие продажу искусственных мясных продуктов.

Между прочим, готовить из искусственных продуктов вовсе не обязательно традиционным способом. Молекулярную пищу можно напечатать, благо, 3D-принтерам почти все равно, с какими исходниками работать. Правда, сегодня это выглядит, скорее, как развлечение: существуют, например, "3D-пиццерии", в которых принтеры послойно формируют готовое изделие, печатая сначала блин из теста, а затем накладывая на него ингредиенты по выбору заказчика. Но со временем и эта технология усовершенствуется, и тогда, загрузив в принтер необходимые исходные составляющие, можно будет распечатать почти любое блюдо.

К сведению: для того, чтобы накопить 15 граммов натурального животного белка, корова должна съесть 100 грамм растительного. Примерно треть всей освоенной человеком суши отдана под пастбища. На обработку натурального мяса тратится очень много воды: на одну говяжью котлету уходит примерно тонна. Если предположить, что мы полностью перейдем на искусственное мясо и перестаем заниматься животноводством, это позволит сэкономить примерно 60% всей энергии, которую сегодня тратит человечество.

Во всей этой истории есть один настораживающий момент. Все фантастические произведения готовят нас к тому, что в будущем натуральные продукты исчезнут (или будут доступными только для элиты), а человечество станет питаться искусственным "энергомылом", с тоской вспоминая золотые дни цивилизации, когда вся еда росла в полях и бегала по лесам. Но здесь важно помнить, что пищевые привычки людей менялись постоянно, и диета современного человека абсолютно не похожа на то, чем мы питались несколько тысяч лет назад. Однако почему-то никто из нас не тоскует по вкуснейшей мамонтятине и парному молоку гигантского ленивца. Да (вернемся к самому началу), рано или поздно вся пища людей обязательно станет искусственной. Но произойдет это очень не скоро, процесс перехода будет длительным и за это время сменится не одно, не два и даже не десять поколений. Никто ничего не заметит.

Хотя…