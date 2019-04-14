Ученые рассказали, как построить города в океане

Сколь скептично многие бы ни относились к глобальному потеплению, а оно все сильнее дает о себе знать: ледяной покров Арктики и Антарктиды тает, воды становится все больше. Если верить ученым (а оснований им не верить нет), то уже к концу этого столетия уровень воды в мировом океане поднимется на 66 сантиметров. На первый взгляд, эта цифра кажется незначительной, но на самом деле при таком раскладе многие крупные города и даже некоторые островные государства окажутся полностью затопленными. И люди, проживающие в них, должны будут куда-нибудь переехать. Вот только куда? На какое-то время человечеству будет хватать незаселенных земель, но факт остается фактом: воды все больше, земли все меньше, а население планеты постоянно растет. Похоже, нам придется переселяться на поверхность морей и океанов.

Недавно в Организации Объединенных Наций был проведен специальный круглый стол, посвященный возможному созданию плавучих городов. Место, в котором проходило заседание, можно считать символичным: Нью-Йоркская штаб-квартира организации, расположенная на берегу Ист-Ривер, к концу века также окажется под водой. Специальной темой обсуждения был проект Oceanix City: масштабируемая платформа для жизни людей на поверхности океана. Автором идеи является архитектор из Дании Бьярке Ингельс, который и сам живет в плавучем доме собственной конструкции. Совместно с множеством специалистов Бьярке разрабатывает проект, согласно которому люди, живущие в плавучих городах, будут использовать только возобновляемую энергию, питаться исключительно растительной пищей и не производить никаких отходов.

Основа Oceanix City – это большие шестиугольные плавучие платформы. Такие модули можно соединять между собой, получая большую площадь.

Правда, поначалу плавучие города предлагается возводить в тех местах, где вероятность бурь и штормов минимальна. На платформах авторы планируют возводить жилье и объекты инфраструктуры. Некоторые из модулей будут отданы под различные предприятия или использоваться для сельскохозяйственных работ. Автомобильного движения в плавучих городах будущего не предусматривается. Все транспортные задачи предлагается решать с помощью летающих дронов, беспилотных роботов-доставщиков и других подобных технологий.

Правда, на сегодняшний день далеко не все технологии, которые предлагается использовать в плавучих городах, готовы к применению. Например, инженеры до сих пор не освоили пассивное опреснение морской воды, а высокоэффективные генераторы электричества из морских волн находятся в зачаточном состоянии. Тем не менее, ООН намерена поддерживать дальнейшее развитие проекта и помогать в разработках и поисках инвесторов.

Стоит отдельно отметить заявление авторов идеи о том, что плавучие города не превратятся в шикарные виллы для сверхбогатых землян, а будут доступны для проживания представителей абсолютно всех слоев общества. Правда, предстоит решать не только технологические, но и юридические вопросы: например, о том, как и кем будет осуществляться управление социальными механизмами, работой городских служб и так далее. Но все эти задачи авторы проекта обещают решить в самом ближайшем будущем.

Коллектив нашей редакции хочет отметить, что сегодня доля суши на поверхности планеты Земля – всего 29%, все остальное занято морями и океанами. И со временем воды будет становиться все больше, а суши – все меньше. Когда-нибудь Земля превратится в водный мир (если не произойдет еще какого-нибудь масштабного катаклизма). Поэтому идея о переселении человечества на морскую поверхность выглядит не таким уж безумным проектом: нам действительно скоро потребуется куда-то переселиться, и, если мы не найдем для этого другую планету, придется жить на воде.

Энергии течений, волн и ветров в океане можно собрать намного больше, чем на суше. Этого количества хватит людям "с головой", надо только научиться эффективно ее собирать. С питанием все немного сложнее. Основную биомассу нашей планеты составляют растения – их сейчас примерно 2 400 миллиардов тонн. Для сравнения: животных и микроорганизмов на суше живет в 120 раз меньше – "всего" 20 миллиардов тонн. В океане растений намного меньше – 0,2 миллиарда тонн, но зато живых организмов – три миллиарда тонн. По мере затопления суши нам будет оставаться все меньше и меньше растений, а значит, и кислорода, и пищи для животных. Но следует учитывать, что биомасса океана растет намного быстрее биомассы суши, а с увеличением водной поверхности эта скорость еще увеличится.

Одним словом, выжить на воде мы совершенно точно сможем. Если, конечно, до этого момента не наделаем каких-нибудь серьезных глупостей, угрожающих существованию человечества как вида. Очень хочется надеяться, что не наделаем. Хотя...