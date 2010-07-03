Ученые рассказали, зачем нужно есть насекомых

11:18
11:18
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Фото: depositphotos/stockphototrends
Ученые из Италии рассказали о пользе поедания кузнечиков, шелкопрядов, муравьев и прочих насекомых.
"Насекомые в будущем станут отличным источником белка, ненасыщенных жирных кислот, минералов, витаминов и клетчатки", – рассказал диетолог Мауро Серафини из университета Терамо.
"Как минимум два миллиарда жителей Земли регулярно употребляет насекомых в пищу. Нам осталось убедить остальные шесть миллиардов в том, что это не такая уж и плохая идея", – отметил ученый. Он также добавил, что среди полезных для человеческого организма оказались тарантулы, скорпионы и водомерки, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Специалисты говорят, что процесс перехода человечества к массовому потреблению насекомых будет постепенным: вначале сверчков и гусениц будут использовать в качестве добавок, затем – в виде исходного сырья (например, перемалывая в муку для выпечки), и лишь потом на наших столах появятся котлеты из прессованных термитов.
Футурологи отмечают, что люди в перспективе будут потреблять меньше мяса и молочных продуктов – это связано и с распространением вегетарианства, и с банальной нехваткой мощностей: традиционное сельское хозяйство не сможет прокормить растущее население земного шара. Как следствие – вырастет рынок "альтернативных белков", и уже к 2025 году его объем увеличится на четверть.
Распространенное блюдо на индонезийском острове Бали – суп из стрекоз – входит в число самых необычных национальных блюд на Земле. На острове насекомых ловят с помощью специальных липких палочек, затем обрывают им крылья и варят в кокосовом молоке с добавлением куркумы и других специй.
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