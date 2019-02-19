Подозрительное мясо попало в обед школьников в Кургане

Учеников одной из школ в городе Юргамыш Курганской области накормили странным мясом. Фото неаппетитного обеда из местной школьной столовой опубликовали жители в соцсетях. По данному факту назначена проверка.

"Проводится проверка сообщения о том, что учеников накормили продукцией, не отвечающей требованиям безопасности", – сообщили в пресс-службе ведомства, передает "Российская газета".

Между тем в комментариях к снимку в соцсетях пользователи задаются вопросом, какой частью и какого животного является кусок мяса, который предложили детям на обед. Судя по снимку, он похож на подъязычный срез говяжий.

Отмечается, что к выяснению обстоятельств данного инцидента уже подключилось региональное управление Роспотребнадзора. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.