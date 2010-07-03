Диетологи опровергли пользу поедания насекомых

Фото: depositphotos/martin951

Употребление в пищу насекомых не всем может пойти на пользу, сообщила кандидат медицинских наук Маргарита Королева.

Таким образом она опровергла позицию ученых из итальянского университета Терамо, которые считают, что насекомые могут стать более полезной заменой для мяса, а их употребление в пищу поможет решить климатические и экологические проблемы.

"Безусловно, источники полноценного белка нужны каждому человеку, это строительный материал, который поддерживает все функции организма и его иммунитет. Если насекомых рассматривать как источник полноценного белка, то, наверное, для кого-то они и станут источником белка, например, в животном мире. Но для человеческого организма это не самый лучший источник питания", – рассказала она ИА "НСН".

Королева объяснила это тем, что белок не биоидентичен тому, что человек эволюционно принимал. В связи с этим, будучи провоспалительным фактором, белок может запускать совершенно ненужные проблемы и болезни аутоимунного характера.

Также она подчеркнула, что хитозановые структуры, которые находятся в крылышках насекомых и его твердых оболочках, являются очень сильным аллергеном для человека. По ее мнению, должны пройти сотни лет, чтобы человеческий организм воспринимал такой продукт без проблем и получал из состава витамины, минералы, антиоксиданты и белок.

Ранее ученые из Италии рассказали о пользе поедания кузнечиков, шелкопрядов, муравьев и прочих насекомых. Они утверждают, что насекомые в будущем станут отличным источником белка, ненасыщенных жирных кислот, минералов, витаминов и клетчатки.

Специалисты говорят, что процесс перехода человечества к массовому потреблению насекомых будет постепенным: вначале сверчков и гусениц будут использовать в качестве добавок, затем – в виде исходного сырья (например, перемалывая в муку для выпечки), и лишь потом на наших столах появятся котлеты из прессованных термитов.

Футурологи отмечают, что люди в перспективе будут потреблять меньше мяса и молочных продуктов – это связано и с распространением вегетарианства, и с банальной нехваткой мощностей: традиционное сельское хозяйство не сможет прокормить растущее население земного шара. Как следствие – вырастет рынок "альтернативных белков", и уже к 2025 году его объем увеличится на четверть.