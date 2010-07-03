Хирург опроверг влияние семечек на развитие аппендицита

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Употребление семечек не может спровоцировать развитие аппендицита. Об этом РИА Новости заявил доктор медицинских наук, профессор Андрей Кригер.

По его словам, на сегодняшний день доказательств того, что образ жизни, физические нагрузки или диетические предпочтения как-то отражаются на заболевании, нет.

"Семечки не могут спровоцировать развитие аппендицита. Семечки и аппендицит никакого отношения друг к другу не имеют", – сказал Кригер.

Более того, факторы, увеличивающие риск развития аппендицита, вообще неизвестны, подчеркнул завотделением НМИЦ хирургии имени Вишневского.

У мужчин и женщин частота встречаемости аппендицита примерно одинаковая, но у женщин его часто путают с гинекологическими заболеваниями.

В то же время у пожилых людей он встречается реже. Кригер указал, что если диагноз не вызывает сомнений, то операция необходима, так как вылечить аппендицит невозможно.

Также врач добавил, что "коварство" аппендицита заключается в том, что для него не характерны сильные боли, поэтому многие не обращаются к врачу своевременно.

Классическая симптоматика аппендицита – это возникновение тошноты и появление боли вверху живота, которая через несколько часов смещается в правую нижнюю часть.

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