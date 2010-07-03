Лечиться с помощью мурлыканья призвали в Депздраве

Фото: depositphotos/alenkasm

Кошачье мурлыканье благотворно влияет на нервную систему и психику человека. Об этом Агентству "Москва" заявил специалист столичного Депздрава Андрей Тяжельников.

По его словам, дело в частоте колебаний звуков мурлыканья в диапазоне 20-44 Гц. Оно включает терапевтический эффект, схожий с лечебным воздействием ультразвука на человека.

"Есть немало приверженцев этой гипотезы. Существует лечение с помощью кошек – фелинотерапия, оно помогает снять стресс, провести психологическую разрядку", – сказал врач.

Он добавил, что звуки кошачьего мурлыканья полезно также слушать в записи, как и успокаивающие звуки природы. В то же время Тяжельников указал, что кошки могут быть переносчиками заболеваний, поэтому не стоит спать с ними.

В частности, специалист рассказал, что в случае с маленьким детьми это может быть и вовсе опасно. Иммунная система младенца еще неразвита, и он оказывается уязвимым перед токсоплазмозом, лишаем, гельминтами.

"И третье – кошки днем много спят, а ночью они активны. Так что ночью кошка начнет играть и не даст ребенку нормально выспаться", – резюмировал Тяжельников в преддверии Всемирного дня кошек, который отмечается 8 августа.

Ранее сообщалось, что в Великобритании кошка Мисси помогла хозяйке вовремя обнаружить онкологическое заболевание. А руководитель Театра кошек в Москве Дмитрий Куклачев рассказал о помощи кошек во время землетрясения.