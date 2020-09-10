Врач рассказала, чем опасно регулярное употребление овсянки на завтрак

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Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, чем может быть опасно регулярное употребление овсянки на завтрак, сообщает News.ru.

Эксперт считает, что пищевые волокна в данном продукте действуют как губка и всасывают не только вредные вещества, но и полезные, например кальций.

"Чередование блюд поможет предотвратить выведение кальция. Овсянку можно готовить один или два раза в неделю, а в остальные дни перейти на другие крупы, омлет, сырники или запеканку", – рассказала врач.

Она также напомнила, что необходимо соблюдать норму в употреблении каши. Рекомендуется съедать не более 250 граммов готового блюда. Также Русакова отметила, что при добавлении в овсянку сахара, сливок и масла возрастает ее калорийность. По словам эксперта, овсянка на завтрак не всегда дает должное насыщение.

"Современный человек тратит не так много энергии, поэтому я больше предпочитаю белковые завтраки, которые увеличивают пищевой термогенез. Организм тратит много энергии, чтобы разложить белковый продукт, поэтому он разогревается и обмен веществ ускоряется", – отметила Русакова.

Ранее эксперты назвали лучшую кашу для детей и взрослых. По их мнению, манная каша и рис повышают интенсивность мозговой деятельности у детей. При этом взрослым нежелательно употребление данных круп, так как повышение сахара для многих – это фактор риска.