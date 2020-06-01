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Технологии

13:44

Гастроэнтеролог рассказал о пользе популярных каш

наука медицина еда технологии

Фото: depositphotos/bhofack2

Гастроэнтеролог Алексей Парамонов объяснил, насколько популярные каши действительно полезны для организма. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

В отношении овсяной Парамонов отметил, что польза от нее не настолько велика, как принято считать. В ней действительно есть микроэлементы и витамины, но растительных волокон мало, а сахар высвобождается медленно.

Что касается пшена, то в кашах из этого зерна достаточно много железа, рибофлавина и некоторых других витаминов. Его гастроэнтеролог порекомендовал для разнообразия рациона. Аналогичное мнение он высказал о булгуре, но отметил, что тот не помогает иммунитету, но позволяет долго чувствовать сытость. Кроме того, лучше подходит для больных с диабетом.

Достоинства зеленой гречневой крупы Парамонов назвал преувеличенными. Из плюсов – несколько большее содержание витаминов, но ключевым минусом выступает отсутствие привычного вкуса крупы. В этом случае нет существенной разницы, какую гречку потреблять.

Наконец специалист рассказал о полбе. По мнению врача, эта растительная культура фактически не превалирует над обычными твердыми составами пшеницы. Кроме того, вопреки популярному мнению, нет достаточных доказательств ее роли в профилактике онкологических заболеваний.

Ранее член Российского научного медицинского общества терапевтов и кардиолог Андрей Кондрахин объяснил, что овсяная крупа оказывает положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы. В частности, она выводит экзогенный холестерин.

Можно ли есть овсянку быстрого приготовления

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