Гастроэнтеролог рассказал о свойствах и приготовлении каш

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Автор книги "Кишечник с комфортом, желудок без проблем" Алексей Парамонов рассказал, каким устоявшимся рекомендациям по поводу каш можно доверять, а каким не стоит, передает сайт "Аргументы и факты".

По его словам, мнение, что манная каша очень полезна, – миф. Более того, гастроэнтеролог назвал ее одним из самых вредных продуктов на кухне. Он подчеркнул, что она подойдет только тем, кто хочет прибавить вес.

Еще один миф касается гречки. Многие считают, что она будет намного полезнее, если ее не варить, а просто замочить в холодной воде и дать постоять несколько часов. Парамонов подтвердил, что таким образом в ней сохранится больше витаминов, но все же ненастолько.

Врач посоветовал готовить гречку наиболее приятным для всех способом. Он заметил, что главная ее ценность – пищевые волокна, невысокий гликемический индекс и железо, а варка никак на это не влияет.

"Ведь любим мы именно аромат и неповторимый вкус вареной гречки. Кстати, витаминов и минералов в ней сохранится ненамного меньше, чем в моченом странном продукте", – заявил он.

Специалист не согласился, что каши быстрого приготовления вредны и даже опасны для здоровья. По его словам, то, что эти каши готовятся быстро, вполне естественно – они сохраняют практически все качества исходной крупы, и время тепловой обработки суммарно даже меньше.

В то же время он обратил внимание, что проблемы с кашами из пакетиков скорее могут быть из-за ароматизаторов и усилителей вкуса, которые туда добавляют. Парамонов объяснил, что некоторые из этих продуктов могут вызвать аллергию.

Гастроэнтеролог рассказал, что калорийность каш не столь высока, поэтому не стоит верить советам отказаться от этого продукта при желании похудеть.

"Если отдавать себе отчет в истинной калорийности блюд, то каши могут быть компонентом любой диеты, в том числе и направленной на снижение веса. Несомненно, овощи в качестве гарнира менее калорийны, но и ощущение наполненности желудка надолго они не создадут. Поэтому при любом рационе каши могут туда включаться и способствовать снижению веса при разумном их использовании", – добавил он.

Врач также не согласен с тем, что рис без масла и соли прекрасно "чистит кишечник". По его словам, это один из бесполезных продуктов. В нем мало клетчатки, и, кроме того, он почти сразу превращается в глюкозу.

Ранее сообщалось, что крупы не только позитивно влияют на желудочно-кишечный тракт, но и оказывают благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему.

Как рассказал член Российского научного медицинского общества, терапевтов и кардиолог Андрей Кондрахин, одной из самых полезных круп считается овсяная. По его словам, в ней содержится большое количество микроэлементов и витаминов, которые оказывают положительное влияние на сердце.