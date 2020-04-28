Специалисты рассказали о пользе круп для пищеварения и сердца

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Крупы не только позитивно влияют на желудочно-кишечный тракт, но и оказывают благоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему, сообщает News.ru со ссылкой на экспертов.

Как рассказал член Российского научного медицинского общества терапевтов и кардиолог Андрей Кондрахин, одной из самых полезных круп считается овсяная. По его словам, в ней содержится большое количество микроэлементов и витаминов, которые оказывают положительное влияние на сердце.

Овсянка выводит из организма экзогенный холестерин, обволакивает желудок и препятствует образованию язв. Также она является источником клетчатки, улучшающей работу ЖКТ, и способствует нормализации обменных процессов.

Специалист также рекомендует отдавать предпочтение гречке, которая также улучшает пищеварение. Из-за низкого гликемического индекса эта крупа положительно влияет на сердечно-сосудистую и нервные ткани. По словам Кондрахина, правильная работа ЖКТ важна для сердца и сосудов.

"Шлаки в кишечнике влекут за собой появление недоокисленных продуктов обмена веществ. Они в свою очередь приводят к болезням различных систем организма. В том числе сердечно-сосудистой", – объяснил он.

Медик также рассказал о пользе пшеницы. Он отметил, что эта крупа содержит витамины групп PP и B, что полезно не только для ЖКТ, но и для нервных пучков сердца.

Самой же бесполезной крупой Кондрахин назвал манную, поскольку в ней в основном присутствуют одни углеводы.

Диетолог Светлана Титова посоветовала для сохранения стройной фигуры есть крупы только по утрам, поскольку в них содержатся сложные углеводы, для усвоения которых требуется от 10 до 12 часов.

Она отметила, что употребление каши вечером может привести к набору веса, а также к проблемам со сном из-за того, что ночью организму придется переваривать еду. Диетолог обратила внимание, что такие ситуации приводят к перепадам настроения и депрессиям.

Ранее жителям Москвы посоветовали во время изоляции есть меньше сладкого, соленого и маринадов. В рацион следует включить овощи и крупы, а также разнообразные бобовые.

