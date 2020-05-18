Медик назвала самый полезный продукт для сердца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Грецкие орехи являются самым полезным растительным продуктом для сердца, заявила доктор медицинских наук Гарвардской школы общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре. Об этом сообщает "Газета.ру".
По ее словам, в этом продукте содержится большее количество альфа-линоленовой кислоты, которая является омега-3 жирной кислотой, чем в других орехах. Помимо этого, в грецких орехах много витаминов, минералов и антиоксидантов.
Ферре объяснила, что употребление грецких орехов может предотвратить болезни сердца, улучшить липидный профиль и оказать противовоспалительный эффект.
Член Российского научного медицинского общества терапевтов и кардиолог Андрей Кондрахин ранее говорил о пользе круп. По его утверждению, они не только позитивно влияют на желудочно-кишечный тракт, но и на сердечно-сосудистую систему. Кондрахин считает, что одной из самых полезных круп считается овсяная. Он уточнил, что в ней есть много микроэлементов и витаминов, которые положительно отражаются на работе сердца.
Овсянка выводит из организма экзогенный холестерин, обволакивает желудок и препятствует образованию язв. Это также источник клетчатки, улучшающей работу ЖКТ.
Кроме того, специалист порекомендовал отдавать предпочтение гречке. Из-за низкого гликемического индекса эта крупа положительно влияет на сердечно-сосудистую и нервные ткани. Медик отметил и пользу пшеницы: она содержит витамины групп PP и B, что полезно не только для ЖКТ, но и для нервных пучков сердца.
Как выбрать орехи
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: