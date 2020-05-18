Медик назвала самый полезный продукт для сердца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Грецкие орехи являются самым полезным растительным продуктом для сердца, заявила доктор медицинских наук Гарвардской школы общественного здравоохранения Марта Гуаш Ферре. Об этом сообщает "Газета.ру".

По ее словам, в этом продукте содержится большее количество альфа-линоленовой кислоты, которая является омега-3 жирной кислотой, чем в других орехах. Помимо этого, в грецких орехах много витаминов, минералов и антиоксидантов.

Ферре объяснила, что употребление грецких орехов может предотвратить болезни сердца, улучшить липидный профиль и оказать противовоспалительный эффект.

Член Российского научного медицинского общества терапевтов и кардиолог Андрей Кондрахин ранее говорил о пользе круп. По его утверждению, они не только позитивно влияют на желудочно-кишечный тракт, но и на сердечно-сосудистую систему. Кондрахин считает, что одной из самых полезных круп считается овсяная. Он уточнил, что в ней есть много микроэлементов и витаминов, которые положительно отражаются на работе сердца.

Овсянка выводит из организма экзогенный холестерин, обволакивает желудок и препятствует образованию язв. Это также источник клетчатки, улучшающей работу ЖКТ.

Кроме того, специалист порекомендовал отдавать предпочтение гречке. Из-за низкого гликемического индекса эта крупа положительно влияет на сердечно-сосудистую и нервные ткани. Медик отметил и пользу пшеницы: она содержит витамины групп PP и B, что полезно не только для ЖКТ, но и для нервных пучков сердца.