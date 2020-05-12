Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

11:10

Врач рассказала, как справиться с весенним авитаминозом

общество медицина

Фото: depositphotos/asimojet

Врач-терапевт Лариса Алексеева заявила, что человеческому организму в этот период нужны витамины. Медицинский специалист в интервью радио Sputnik поделилась советами в борьбе с весенним авитаминозом.

Алексеева обратила внимание, что фрукты и овощи, долгое время хранившиеся на складах, стали менее эффективными, содержание в них витаминов уменьшилось. "Апельсины, мандарины и яблоки сейчас несезонные. То есть у нас в России не сезон, а где-то он может быть, но сейчас привозить откуда-то сложно", – рассказывает медик.

По словам врача, оптимальным решением станут замороженные овощи. "Если правильная, стрессовая заморозка, то только тогда стоит есть. Я предпочитаю брокколи и цветную капусту, поскольку в них вся таблица Менделеева", – уточнила Алексеева. Именно благодаря замороженным овощам можно получить все витамины группы B, отмечает специалист.

Она добавила, что полезными свойствами также обладает фасоль стручковая зеленая.

Недавно диетолог дала советы по дезинфекции продуктов.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать