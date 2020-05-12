Врач рассказала, как справиться с весенним авитаминозом

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Врач-терапевт Лариса Алексеева заявила, что человеческому организму в этот период нужны витамины. Медицинский специалист в интервью радио Sputnik поделилась советами в борьбе с весенним авитаминозом.

Алексеева обратила внимание, что фрукты и овощи, долгое время хранившиеся на складах, стали менее эффективными, содержание в них витаминов уменьшилось. "Апельсины, мандарины и яблоки сейчас несезонные. То есть у нас в России не сезон, а где-то он может быть, но сейчас привозить откуда-то сложно", – рассказывает медик.

По словам врача, оптимальным решением станут замороженные овощи. "Если правильная, стрессовая заморозка, то только тогда стоит есть. Я предпочитаю брокколи и цветную капусту, поскольку в них вся таблица Менделеева", – уточнила Алексеева. Именно благодаря замороженным овощам можно получить все витамины группы B, отмечает специалист.

Она добавила, что полезными свойствами также обладает фасоль стручковая зеленая.

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