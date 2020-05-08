Диетолог дала советы по дезинфекции продуктов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева дала советы по дезинфекции продуктов, передает ИА "НСН".
"Продукты обязательно термически обрабатываются для того, чтобы максимально гарантированно избавиться от тех патогенных факторов, которые могут навредить. Овощи нужно тщательно промывать водой", – рассказала Королева.
Зелень диетолог рекомендовала перед употреблением положить в емкость с водой и перекисью водорода (одна столовая ложка на три литра) на 2,5–3 минуты, после чего зелень необходимо вытащить и промыть.
Королева отметила, что также все упаковки по приходе домой в профилактических целях можно протереть полуспиртовыми и хлорсодержащими растворами. Он добавила, что хлоргексидин поможет продезинфицировать и продукты, но перед употреблением их нужно будет тщательно промыть проточной водой.
Ранее ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего отделом Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Светлана Поддубко рекомендовала для профилактики заражения коронавирусом все принесенные из магазина покупки также обрабатывать дезинфицирующими средствами.
Она добавила, что овощи и фрукты необходимо мыть почти горячей водой, потому что коронавирус погибает при температуре выше 40 градусов. Нельзя класть в холодильник немытые продукты: возбудитель заболевания там "проживет" гораздо дольше, чем на воздухе.
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