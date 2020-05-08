Россиян призвали не обрабатывать "хлоркой" продукты из магазина

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Ведущий научный сотрудник, заместитель заведующего отделом Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Светлана Поддубко рекомендовала для профилактики заражения коронавирусом все принесенные из магазина покупки обрабатывать дезинфицирующими средствами, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Лучше всего продукты обрабатывать средствами с высоким содержания спирта, и ни в коем случае не хлорсодержащими – они могут быть опасны. "Хлоркой" можно протирать поверхности и дверные ручки, но средство с хлором нужно вытереть примерно через полчаса после нанесения.

Овощи и фрукты необходимо мыть почти горячей водой, потому что коронавирус погибает при температуре выше 40 градусов. Нельзя класть в холодильник немытые продукты: возбудитель заболевания там "проживет" гораздо дольше, чем на воздухе.

Британские ученые пришли к выводу, что ожирение, курение и медленная ходьба являются факторами, которые повышают риски заболевания коронавирусной инфекцией. Ранее сообщалось, что коронавирус протекает сложнее у людей с хроническими заболеваниями.