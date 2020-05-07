Врач рассказала, как сохранить кожу рук при использовании антисептика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач-дерматовенеролог поликлиники № 4 управления делами президента Анастасия Вережникова рассказала, как сохранить кожу рук при регулярном использовании антисептика. Особые меры гигиены связаны с пандемией коронавируса, передает РИА Новости.
По словам медицинского специалиста, не лишним будет питательный крем. "Для того чтобы сохранить здоровое состояние кожи, необходимо после каждого мытья рук или обработки антисептиком пользоваться увлажняющими и питательными средствами", – делится Вережникова.
Спирт, входящий в состав жидкости для обработки рук, обезвоживает кожу.
Полезным станет крем для рук, у которого в составе восстанавливающие, защищающие, успокаивающие ингредиенты. Речь идет о ланолине, воске, натуральных маслах, витаминах, глицерине и вазелине, заключила врач-дерматовенеролог. Она подчеркнула, что данная рекомендация актуальна как для женщин, так и для мужчин.
Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире зафиксировано свыше 3,5 миллиона случаев заражения, более 247 тысяч человек скончалось.
В России выявлено 177 160 заболевших COVID-19, вылечились 23 803, скончались 1 625.
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