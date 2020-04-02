Дерматолог рассказал об уходе за кожей рук во время частого их мытья с мылом

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Главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии департамента здравоохранения Николай Потекаев рассказал об уходе за кожей рук, подвергающихся сухости из-за частого использования антисептиков и мыла, сообщает "Интерфакс".

Он подчеркнул, что применения стандартных средств, увлажняющих кожу, будет вполне достаточно.

"Специального ничего такого нет. Стандартно при сухости кожи применяются эмулиенты, средства, увлажняющие кожу, достаточно применять такие средства. Это в основном кремы, гели, молочко для тела, бальзамы и разные формы, но основное предназначение в инструкции должно быть увлажнение и гидратация кож", – рассказал Потекаев.

Что касается обработки рук после посещений общественных мест, то специалист заявил, что необходимо для профилактики коронавируса использовать антисептики. Также он подчеркнул, что необязательно пользоваться антибактериальным мылом.

"Сейчас везде применяются антисептики, в случае прихода с улицы или какого-то помещения, поэтому в настоящее время мыло может быть любым. Но при посещении общественных мест лучше потом применять антисептик, нужно обработать им и просто помыть руки хорошо с мылом", – отметил Потекаев.

Ранее Центр организации дорожного движения посоветовал водителям регулярно обрабатывать свои автомобили дезинфицирующими средствами. Они предложили обрабатывать автомобили от двух до четырех раз в день.

О необходимости мыть руки для профилактики коронавируса напомнили и в Роскачестве. Там подчеркнули, что особое внимание нужно уделить пространству между пальцами, ногтям и внутренней стороне запястья.