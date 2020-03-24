Эксперт рассказала, как обезопасить кухню от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Доктор медицинских наук, профессор по специальности "гигиена" Надежда Симонова в ходе беседы с Москвой 24 рассказала, как обрабатывать продукты и кухонное пространство дома, чтобы избежать распространения вируса. Специалист считает необходимым в условиях эпидемиологической ситуации соблюдать некоторые правила по подготовке продуктов.

В первую очередь профессор отметила: большинство ученых сходятся во мнении, что коронавирус не распространяется через продукты и посылки, он живет в клетках теплокровного животного. Поэтому в замкнутом пространстве домашней кухни заражение им минимально.

Однако эксперт заявила, что совсем другая ситуация обстоит с продуктами, принесенными из магазина. В таком случае необходимо сразу по приходе домой тщательно обработать руки антисептиком или помыть с мылом.

Пакет, в котором были принесены продукты, представляет опасность, поэтому следует максимально аккуратно его выбросить. Также, по мнению доктора, стоит поступить со всеми одноразовыми пакетами и упаковками, в которых находились продукты. Симонова советует использовать только домашний запас полиэтиленовых изделий.

Она советует тщательно промывать все овощи и фрукты под теплой водой, а потом просушить их на газете или салфетке. Только после полного высыхания их можно убрать в холодильник. После обработки овощей эксперт рекомендует промыть раковину дезинфицирующим средством, содержащим хлор, и тщательно вымыть руки.

Посуду она рекомендует мыть сразу после приема пищи в теплой воде с моющим средством. Также следует чаще менять губку и тряпку. Кастрюли, сковородки, тарелки и столовые приборы также необходимо просушить.



Надежда Симонова доктор медицинских наук, профессор по специальности "гигиена" В условиях карантина дома остается много людей на маленькой площади, в этих условиях мы выделяем если не коронавирус, то другие более легкие инфекции. Однако если человек заболеет, то для коронавируса он будет более доступным.



Симонова советует как минимум два раза в сутки протирать бактерицидными салфетками все поверхности в доме. Утром и вечером перед сном необходимо обработать столы, рабочие места, панели, экраны телевизоров и компьютеров.

Ранее специалисты Роскачества рассказали об общих мерах предосторожности, которые позволят минимизировать риск заражения коронавирусом при походе в магазин и заказе продуктов. Отмечается, что в магазин лучше идти в то время, когда там меньше всего людей, а платить либо картой, либо через смартфон. Также нужно постоянно пользоваться антисептическими гелями.

В Москве действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось. В России, по данным на 23 марта, зарегистрировано 438 случаев заражения. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.