Эксперт рассказала, как обезопасить кухню от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Доктор медицинских наук, профессор по специальности "гигиена" Надежда Симонова в ходе беседы с Москвой 24 рассказала, как обрабатывать продукты и кухонное пространство дома, чтобы избежать распространения вируса. Специалист считает необходимым в условиях эпидемиологической ситуации соблюдать некоторые правила по подготовке продуктов.
В первую очередь профессор отметила: большинство ученых сходятся во мнении, что коронавирус не распространяется через продукты и посылки, он живет в клетках теплокровного животного. Поэтому в замкнутом пространстве домашней кухни заражение им минимально.
Однако эксперт заявила, что совсем другая ситуация обстоит с продуктами, принесенными из магазина. В таком случае необходимо сразу по приходе домой тщательно обработать руки антисептиком или помыть с мылом.
Пакет, в котором были принесены продукты, представляет опасность, поэтому следует максимально аккуратно его выбросить. Также, по мнению доктора, стоит поступить со всеми одноразовыми пакетами и упаковками, в которых находились продукты. Симонова советует использовать только домашний запас полиэтиленовых изделий.
Она советует тщательно промывать все овощи и фрукты под теплой водой, а потом просушить их на газете или салфетке. Только после полного высыхания их можно убрать в холодильник. После обработки овощей эксперт рекомендует промыть раковину дезинфицирующим средством, содержащим хлор, и тщательно вымыть руки.
Посуду она рекомендует мыть сразу после приема пищи в теплой воде с моющим средством. Также следует чаще менять губку и тряпку. Кастрюли, сковородки, тарелки и столовые приборы также необходимо просушить.
Симонова советует как минимум два раза в сутки протирать бактерицидными салфетками все поверхности в доме. Утром и вечером перед сном необходимо обработать столы, рабочие места, панели, экраны телевизоров и компьютеров.
Ранее специалисты Роскачества рассказали об общих мерах предосторожности, которые позволят минимизировать риск заражения коронавирусом при походе в магазин и заказе продуктов. Отмечается, что в магазин лучше идти в то время, когда там меньше всего людей, а платить либо картой, либо через смартфон. Также нужно постоянно пользоваться антисептическими гелями.
В Москве действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.
По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось. В России, по данным на 23 марта, зарегистрировано 438 случаев заражения. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: