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Эксперт рассказала, как обезопасить кухню от коронавируса

Домашняя гигиена. Как обезопасить кухню от коронавируса
общество безопасность эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Доктор медицинских наук, профессор по специальности "гигиена" Надежда Симонова в ходе беседы с Москвой 24 рассказала, как обрабатывать продукты и кухонное пространство дома, чтобы избежать распространения вируса. Специалист считает необходимым в условиях эпидемиологической ситуации соблюдать некоторые правила по подготовке продуктов.

В первую очередь профессор отметила: большинство ученых сходятся во мнении, что коронавирус не распространяется через продукты и посылки, он живет в клетках теплокровного животного. Поэтому в замкнутом пространстве домашней кухни заражение им минимально.

Однако эксперт заявила, что совсем другая ситуация обстоит с продуктами, принесенными из магазина. В таком случае необходимо сразу по приходе домой тщательно обработать руки антисептиком или помыть с мылом.

Пакет, в котором были принесены продукты, представляет опасность, поэтому следует максимально аккуратно его выбросить. Также, по мнению доктора, стоит поступить со всеми одноразовыми пакетами и упаковками, в которых находились продукты. Симонова советует использовать только домашний запас полиэтиленовых изделий.

Она советует тщательно промывать все овощи и фрукты под теплой водой, а потом просушить их на газете или салфетке. Только после полного высыхания их можно убрать в холодильник. После обработки овощей эксперт рекомендует промыть раковину дезинфицирующим средством, содержащим хлор, и тщательно вымыть руки.

Посуду она рекомендует мыть сразу после приема пищи в теплой воде с моющим средством. Также следует чаще менять губку и тряпку. Кастрюли, сковородки, тарелки и столовые приборы также необходимо просушить.

В условиях карантина дома остается много людей на маленькой площади, в этих условиях мы выделяем если не коронавирус, то другие более легкие инфекции. Однако если человек заболеет, то для коронавируса он будет более доступным.
Надежда Симонова
доктор медицинских наук, профессор по специальности "гигиена"


Симонова советует как минимум два раза в сутки протирать бактерицидными салфетками все поверхности в доме. Утром и вечером перед сном необходимо обработать столы, рабочие места, панели, экраны телевизоров и компьютеров.

Ранее специалисты Роскачества рассказали об общих мерах предосторожности, которые позволят минимизировать риск заражения коронавирусом при походе в магазин и заказе продуктов. Отмечается, что в магазин лучше идти в то время, когда там меньше всего людей, а платить либо картой, либо через смартфон. Также нужно постоянно пользоваться антисептическими гелями.

В Москве действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса. 16 марта указ был дополнен новыми ограничениями. В частности, запретили проведение мероприятий, число участников которых может превысить 50 человек.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось. В России, по данным на 23 марта, зарегистрировано 438 случаев заражения. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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