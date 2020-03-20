Вирусолог назвал сомнительным заражение коронавирусом через купюры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Директор Федерального научно-исследовательского центра вирусологии и микробиологии НИОКР Денис Колбасов в беседе с Москвой 24 назвал сомнительной возможность заражения коронавирусом через купюры, снятые в банкомате. По его мнению, это избыточные опасения.

Вирусолог заявил, ссылаясь на отчеты ВОЗ, что наличные деньги не рассматриваются как источник высокого риска заражения. Колбасов считает, что если бы вирус распространялся именно таким образом, то заразившихся было бы гораздо больше. Также он отметил минимальное количество зараженных в России и условия их изоляции.

"Чтобы вирус попал на эти купюры, у нас должно быть достаточное количество инфицированных, а статистика по России показывает, что у нас минимальное количество зараженных, да и все они находятся в изоляции. Как они могут иметь контакт с банкоматами, мне совершенно неясно", – считает вирусолог.

Он отметил, что бактерии коронавируса могут находиться на таких поверхностях, как купюры, всего три часа, поэтому возможность инфицирования минимальна. Однако с точки зрения снижения риска Колбасов советует пользоваться банкоматами только с функцией выдачи наличных средств, которые пополняли инкассаторы.

Вирусолог также напомнил, что заражение в основном происходит из-за грязных рук, с них вирусу легче попасть на слизистую оболочку, так что после контакта с наличными деньгами лучшим средством будет мытье рук.

Ранее россиян предупредили о возможной опасности банкоматов из-за коронавируса. В этих устройствах внесенные одним клиентом средства выдаются другому без инкассации, а значит, и обработки. Банкиры объяснили, что вносить деньги в банкомат может кто угодно. Дополнительные же санитарные меры защиты слишком затратны.

На данный момент в России заболели коронавирусом 199 человек. Из них 188 – граждане РФ, 11 – иностранцы.



Количество случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них 3 245 пациентов скончались, свыше 70,4 тысячи излечилось. Научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против коронавируса. Ученые рассчитывают, что ее внедрение будет возможно в конце 2020 года.