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Общество

08:45

Банки предупредили о возможной опасности банкоматов из-за коронавируса

экономика общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Банкоматы с функцией кеш-ресайклинга могут быть опасны в связи с распространением коронавируса, сообщает газета "Известия".

В этих устройствах внесенные одним клиентом средства выдаются другому без инкассации, а значит, и обработки. Банкиры объяснили, что вносить деньги в банкомат может кто угодно. Дополнительные же санитарные меры защиты слишком затратны.

Сейчас в Центробанке не принимают каких-либо действий в отношении финансово-кредитных организаций на фоне распространения коронавируса. Регулятор ссылается на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которая не призывает отказываться от наличных, хотя и признает, что теоретически через них может передаваться вирус. По данным Роспотребнадзора, вирус на бумаге сохраняется 3–4 дня.

В то же время банки из топа-30 начали бороться с коронавирусом. Некоторые увеличили частоту уборок и обязательной обработки поверхностей, с которыми контактируют клиенты. Закуплены антисептики для посетителей.

Число случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,9 тысячи, из них 3 248 пациентов скончались, выздоровело более 71 тысячи. В России заболели 199 человек. Из них 188 – граждане РФ, 11 – иностранцы.

Научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против коронавируса. Ученые рассчитывают, что ее внедрение будет возможно в конце 2020 года.

Почти по всей стране введен режим повышенной готовности. На режим перешли все регионы Дальнего Востока, Сибири, Урала, Поволжья, Северо-Запада и Юга России, а также три города федерального значения: Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.

Москвичи отказываются от наличных из-за коронавируса

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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